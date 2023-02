Aprietes, messianismo y sexismo. Estas son algunas de las irregularidades que transcurren en la cotidianeidad de La Libertad Avanza, de acuerdo a la acusación de su exorganización juvenil La Generación Libertaria. La referente de ese espacio, Mila Zurbriggen, dijo que Javier Milei "usó a la juventud" y que la elección de lugares en las boletas en el partido obedece tanto a "los aportes financieros" que se hacen a la campaña electoral como a los vínculos privados que se mantienen con el líder del partido. "Es solo por guita o por sexo", publicó en sus redes sociales.

Por redes, Zurbriggen también comentó haber sufrido aprietes por parte de una persona cercana a Milei. De acuerdo a su testimonio, en septiembre del año pasado se reunió con el abogado del diputado ultraderechista para una reunión "sobre los armados provinciales". Allí, de acuerdo a su relato, el letrado le exigió que sus compañeros de La Generación Libertaria pasen a otra organización, comandada por él, y que parecía un pedido explícito de Milei. "Es horrible que te aprieten, que te amenazen así", mencionó. Tiempo después, hace un balance de ese episodio: "Hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron".

Tras su descargo en redes, la militante "libertaria" -que hizo campaña contra el aborto legal, seguro y gratuito- ratificó sus dichos ante Página/12. "Hay mujeres que se muestran con poca ropa y son esas mismas las que son ubicadas en lugares importantes o son llevadas a los medios, sin priorizar la idoneidad de los militantes", comentó en relación a presuntos favores sexuales para obtener relevancia, en especial, en la cuenta de Twitter de Javier Milei. "Uno esperaría más seriedad en un partido político", agregó.

Ante las acusaciones, el líder de La Libertad Avanza decidió no responder públicamente. Sí su entorno, quien deslizó -ante el diario La Nación- que Zurbriggen se fue del espacio porque ella pretendía tener “un rol protagónico” en la boleta de diputados nacionales que competirá este año. La versión fue rechazada por la militante. "No se trata de una cuestión de cargos, sino esperaría hasta las elecciones", comentó. Zurbriggen tampoco tiene edad para ser candidata a ocupar una banca.

"No alcanzan los dólares"

Zurbriggen, quien ocupó un lugar en la lista a legisladores de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, hizo hincapié en la negativa de Milei para vincularse con la organización juvenil. Pero que el rechazo no fue únicamente con su agrupación, sino con otros grupos de "libertarios", aunque en esos casos, el no derivó por una cuestión financiera. "Ellos no pueden llevarlo a Milei por los montos que piden y son muchos los dólares que solicitan", expuso.

Durante un tiempo, el vínculo entre Zurbriggen y Javier Milei era sin intermediarios. Una muestra de aquello se materializó en el acto de Córdoba, el año pasado, en el que la joven fue una de los presentadores, arriba del escenario, que antecedieron al diputado nacional. Consultada por si le planteó personalmente sus descontentos al legislador con mayor ausencia en la Cámara de Diputados, la referente de La Generación Libertaria dijo que en varias oportunidades abordó ("a modo de consejo", comenta) las irregularidades que detectaba pero que "nunca hubo una respuesta". "Más que nada hubo una búsqueda de silenciar la voz disidentes y a la juventud en general", cerró.