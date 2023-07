Ricardo Ragendorfer es un reconocido periodista especializado en temas policiales y es, además, autor del libro Patricia, de la lucha armada a la seguridad (2019), una suerte de biografía no autorizada de la actual precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

En diálogo con AM750, el periodista y escritor reflexionó este miércoles sobre el corrimiento hacia la ultraderecha de la exmilitante peronista y exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos (2015-2019).,

"Patricia Bullrich era cuñada de Rodolfo Galimberti, uno de los jefes militares de Montoneros, y ella militó en la Juventud Peronista", contó Ragendorfer en Mediodía 750.

"Cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, todos los militantes de las organizaciones de superficie (JP, Juventud Universitaria Peronista, etc) comienzan a funcionar en un régimen que se denominó de doble encuadramiento: mientras seguían militando en esas organizaciones, cumplían una función según su capacidad en el aparato clandestino, o sea Bullrich formó parte de eso y participó en varios operativos que tenían que ver con la lucha armada", recordó.

Hace unos días, el pasado de militancia en el peronismo de Bullrich volvió a salir a la luz luego de que se viralizara una foto en la que aparecen unos afiches con una silueta de mujer junto al histórico logo de Montoneros y la leyenda "Carolina Serrano presidenta", en una referencia al presunto nombre de guerrilla que utilizaba la dirigenta del PRO.

Según Ragendorfer, Carolina Serrano "era el nombre que figuraba en unos documentos falsos que en ese momento utilizó (Bullrich) por razones de seguridad y en el marco de la clandestinidad", junto a su apodo de "Cali".

En las últimas horas, la precandidata a la presidencia volvió a negar la cifra de 30.000 desaparecidos y utilizó la "teoría de los dos demonios" para referirse al terrorismo de Estado de los años 70. Esto, según Ragendorfer, no tiene nada de extraño porque "es lo que piensan todas las personas de ultraderecha". No obstante, remarcó que no deja de ser sorpresiva su "circunvalación a través de todo el arco ideológico, desde la izquierda peronista hasta la ultraderecha".

"Uno puede pensar que Bullrich es muy cambiante ideológicamente, pero yo pienso que siempre fue la misma persona y siempre tuvo el mismo anhelo político: la acumulación de poder", concluyó.