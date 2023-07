En medio de la lluvia y el viento frío pero con un estado de ánimo inmejorable, River se entrenó en su complejo de Ezeiza a la espera la definición del torneo de la Liga Profesional el próximo sábado desde las 19 ante Estudiantes de La Plata en el Monumental,

Pese a las inclemencias del tiempo, el plantel que dirige Martín Demichelis, que se consagrará con solo empatar pero que incluso puede coronarse campeón el viernes a la noche si Talleres de Córdoba no le gana a Huracán en Parque Patricios, completó un exigente sesión de trabajo con y sin la pelota con toda la base titular disponible.



La rutina con el balón y los trabajos en espacios reducidos de acción y reacción se llevaron a cabo sin interrupciones en el campo de juego principal del predio de Ezeiza a pesar de la lluvia constante que cayó durante toda la mañana. La tarea se completó sin problemas y, por eso, Demichelis, si así lo desea, tiene vía libre para repetir el equipo que viene de jugar los últimos dos partidos, ante Colón (2-0) y San Lorenzo (0-0), y que se perfila para ser el que quede en la foto del del póster del posible campeón.



Esa formación, que solo jugó hasta ahora tres partidos en el semestre saldría con Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; de la Cruz, Enzo Pérez, Aliendro, Barco, Ignacio Fernández y Beltrán. De repetirse será la primera vez en el semestre que Demichelis logra sostener en tres fechas consecutivas el mismo equipo titular ya que por lesiones, sanciones o rotación, siempre hizo cambios.



Por otra parte, este jueves será un día clave para el armado de la lista de convocados ya que Bruno Zuculini y Matías Suárez vienen con trabajos de recuperación muy acelerados para poder terminar el semestre con algunos minutos en cancha después de las lesiones que sufrieron. Zuculini, quien alcanzó a jugar quince minutos en la primera fecha ante Central Córdoba de Santiago del Estero y fue al banco frente a Belgrano, se rompió los ligamentos y tuvo que ser operado, pero su recuperación fue muy buena en estos meses y por eso tiene chances de volver a jugar durante julio.



La situación del cordobés Suárez es diferente, ya que, en lo que va del semestre, pudo jugar ocho partidos –todos de suplente– y anotar dos goles. Cuando estaba para volver a ser titular, de nuevo tuvo dolores en la rodilla por la sinovitis crónica que arrastra desde el año pasado. El otro jugador que también puede sumarse al grupo es el zaguero David Martínez, quien volvió a jugar en la reserva la semana pasada tras una operación de rodilla hace dos meses, luego de no poder jugar en toda la primera parte del año.



Con este panorama, River se entrenará nuevamente este jueves en Ezeiza en horario matutino, y el viernes por la tarde lo hará en el Monumental. Luego, quedará concentrado a la espera de que Talleres no le gane en su visita a Huracán y pueda salir campeón antes de salir enfrrentar a Estudiantes.