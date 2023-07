El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, amenazó a los trabajadores de la sede de la Universidad de Buenos Aires en Tilcara y los acusó de "incentivar los cortes" que continúan en la provincia del norte.

Al respecto, el trabajador no docente y miembro de la comisión directiva de Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), Jorge Anró, desmintió las declaraciones del mandatario provincial y exigió que pida disculpas públicas.

"Es un exabrupto, habla del poco conocimiento y de muy poca capacidad intelectual", aseguró Anró en AM750.

"Yo ya hice una presentación a la UBA. Si no me contestan, vamos a expropiar. Esos son los que incentivan los cortes, no todos, pero la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara", había señalado Morales durante una entrevista en el Canal 7 de Jujuy.

Entrevistado por Aquí, Allá y en Todas Partes, Anró explicó que la sede en Tilcara de la Universidad de Buenos Aires -y cualquier universidad nacional- es un ente autónomo y autárquico y que su presupuesto es aprobado por el Congreso de la Nación, por lo que un gobernador "no puede expropiar patrimonio" de una facultad pública.

Además, se refirió a las imputaciones que hizo el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta sobre los trabajadores de la Universidad: "No tendría nada de malo (que se manifestaran). Pero decirlo como que somos una banda y que nos va a sancionar es de una persona que, de mínima, no está en sus cabales. Es una locura", sostuvo el miembro de APUBA.

Y concluyó: "Sería lamentable que no pida disculpas porque es el presidente del Partido Radical, uno de los partidos históricos del país, y durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen se hizo la reforma universitaria de 1918, que es un ejemplo en toda Latinoamérica".