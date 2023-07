Un colegio privado de Mar del Plata deberá indemnizar con más de 6 millones de pesos a una alumna que sufrió incesantes actos de acoso escolar por parte de sus compañeros de cuarto grado y que, como consecuencia de ello, comenzó a sufrir convulsiones y epilepsia, según lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial local que ratificó un fallo en ese sentido de primera instancia.



Fuentes judiciales informaron hoy que la Sala II de la Cámara de Apelaciones -integrada por Ricardo Monterisi, Roberto Loustanau y Alfredo Méndez- confirmó la decisión de la titular del Juzgado Civil y Comercial N°10, Mariana Lucía Tonto de Bessone, donde se radicó la denuncia, dada a conocer el 23 de noviembre de 2022.



El fallo establece que el Instituto Galileo Galilei, ubicado en Irala al 9800, de esta ciudad, deberá pagarle una suma superior a los 6 millones de pesos a una alumna de cuarto grado, víctima de bullying por parte de sus compañeros mientras cursaba en el establecimiento.



A raíz de los ataques recibidos, la estudiante desarrolló un cuadro de stress que derivó en convulsiones y ataques de epilepsia, acorde a los estudios neurológicos que se le practicaron y fueron adjuntados al expediente.



El fallo establece que por la incapacidad con la que quedó la joven, la institución educativa debe abonar $3.178.847,98 más los intereses y a su vez $3.199.999, como resarcimiento por daño moral.



Según consta en la sentencia, la niña fue víctima de una serie de agresiones por parte de sus compañeros, quienes la sometieron a insultos, empujones, obstrucciones para hacerla tropezar, la discriminaron y la excluyeron de los grupos de WhatsApp.



Si bien la institución, luego de darse a conocer el fallo no ha tomado contacto con la prensa, durante la causa negó los hechos y sugirió que las situaciones vividas por la estudiante no fueron tan estresantes y algunos nunca ocurrieron.



La Cámara manifestó que la entidad educativa, en su calidad de responsable de la formación de los alumnos, debía tener en conocimiento de las posibles consecuencias psicológicas y físicas que los estudiantes podrían sufrir a causa del acoso escolar.



El inicio de este episodio se remonta al 30 de octubre de 2017, cuando el padre de la niña informó a la dirección del Instituto Galileo Galilei sobre la hospitalización de su hija debido a un "pico de estrés" ocasionado por los problemas que enfrentaba con sus compañeros.



Aunque el director del colegio afirmó desconocer cualquier conflicto previo relacionado con la alumna, una preceptora negó esta afirmación al recordar sucesos de tensión que involucraban a dicho grupo de estudiantes.



El fallo determinó que "no existían antecedentes clínicos previos que indicaran la presencia de epilepsia, con lo cual se volvió crónica e incurable como resultado del acoso escolar".



Diferentes estudios neurológicos que se le practicaron a la adolescente, junto al realizado por una psicologa, coincidieron en que situaciones de estrés, como el bullying, pueden desencadenar episodios de epilepsia.