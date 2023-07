En Juntos por el Cambio no habrá debates entre candidatos. Si en algo se pusieron de acuerdo Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es en que un debate entre candidatos no beneficia a ninguno de los dos, así que no lo harán. Tampoco debatirán Diego Santilli y Néstor Grindetti, sus candidatos a gobernador bonaerense. En la Ciudad Jorge Macri se plegó a esa estrategia, con la seguridad de que viene adelante en las encuestas, pero Martín Lousteau les rompió el consenso: salió a reclamar debate y lo cruzó a Jorge Macri por no aceptar el desafío de exponer su programa de gobierno.



Lousteau viene buscándole los flancos a Jorge Macri. Encontró uno con su domicilio y ahora le busca otro con su negativa a debatir: “Jorge Macri no quiere debatir”, insiste. "La condición que puso el equipo es que, si hay debate presidencial, hay debate local. Dicen que es una decisión del PRO y no es una decisión del PRO”, aseguró.



"Horacio debatió con Gabriela Michetti y después debatió conmigo”, recordó. E insistió en que debatan en la señal de cable privada donde se hicieron los otros debates. El de Larreta y Michetti fue definitorio para el actual jefe de Gobierno: le anunció su compañero de fórmula en la cara (Diego Santilli) y la sorpresa de Michetti se reflejó en cada parte de su rostro. El de Larreta y Lousteau fue peleado y también lo fue ese ballotage.



Larreta no parece estar buscando nada parecido ahora. De hecho, hasta se mostró incómodo cuando le preguntaron a quién va a votar, si a Jorge Macri o a Lousteau: “Hoy estuve con Jorge Macri y el sábado con Lousteau”, fue lo primero que atino a decir. Dudoso, por lo menos. Luego, cuando le insistieron, respondió: “¡Estoy contestando! Siempre he tenido predilección por los candidatos del Pro y los defiendo en todo el país”.

En el entorno de Lousteau dan por caído el debate "porque Jorge Macri no se anima". Dicen que estuvieron negociando para que el debate fuer el 12 de julio. Luego lo pasaron al 26. Pero nunca hubo acuerdo del lado del ministro de Gobierno porteño.



Jorge responde



El candidato del PRO no le da tanta importancia al tema del debate, pero tuvo que ocuparse de responder cuando le preguntaron por el tema. Su respuesta fue: "Estamos debatiendo todo el tiempo. Él tiene sus ideas. Yo tengo las mías. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, en una discusión que excede la Ciudad, estamos discutiendo si el modelo de debate garantiza la unidad el 14 a la mañana. El debate es un mecanismo permanente".



En privado, cerca de Jorge Macri son menos correctos: "Que Lousteau deje de llorar debates de una vez. Nadie debate: no hay debate entre Horacio y Patricia, no hay tampoco entre Grindetti y Santilli, ¿por qué iba a haber en la Ciudad?". Confiados en ganar, no ven necesidad de concederle un debate al candidato radical, ni tampoco ven un escenario en donde una silla vacía vaya a dañar al dirigente.



"Los vices de la UCR tanto a nivel presidencial como a nivel bonaerense estuvieron de acuerdo en no hacer debate nacional ni provincial dentro de Juntos por el Cambio", acotaron.



Los vices en guerra



Si bien no habrá debate, los vices lo llevaron a Twitter: Gerardo Morales y Luis Petri se cruzaron por la represión en Jujuy. Básicamente, fue una discusión de quién propone reprimir más. Todo comenzó cuando Morales recomendó a los turistas no visitar Jujuy porque hay demasiados piquetes.



Petri -compañero de fórmula de Bullrich- decidió correrlo por derecha a Morales y le exigió que desaloje los cortes: “La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos”. E insistió: “No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con secuestradores”.

“Estimado @luispetri, lamento que intentes aprovecharte de esta situación. Lo entiendo porque somos rivales, pero debemos recordar que después del 13 de agosto vamos a tener que trabajar juntos por el país”, le dijo. “Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción" afirmó, para recordarle que en la lista de Larreta están los que gobiernan y en la de Bullrich, los que no.



Petri se la siguió con un segundo tweet: ”Estimado @GerardoMorales cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino, no es una opción, es una obligación”.

Con este nivel de debate, no se sabe cómo amanecerá Juntos por el Cambio el 14 de agosto, gane quien gane la interna.