La ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a la calle este jueves 9 de mayo durante el paro general de la CGT con la intención de desalentar la medida de fuerza y remarcar que muchos trabajadores no adhirieron a la huelga. Sin embargo, durante su recorrido, protagonozó un papelón que se viralizó en las redes sociales.

En un video que circuló en X, se ve a la ministra subir a un colectivo que estaba circulando, pero como no tenía una tarjeta SUBE para pagar el boleto pidió una prestada para abonar el viaje.

Pero al momento de ir a pagar, se dio cuenta que no tenía saldo suficiente para pagarlo. "No tiene saldo, viejo, sos unos caradura", dijo la funcionaria en tono burlón, al ver que no pudo pagar los más de $270 que cuesta el pasaje tras los aumentos.

"Qué gran país. Si lo querés guionar, no te sale", escribió una usuaria de X tras viralizarse el video. "¿Es un caradura o un laburante que no llega a fin de mes?", acotó otro.



Horas antes, también en X, Bullrich había publicado un mensaje desalentando la adhesión al paro general, expresando: "HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”.

“Desde las 4 de la mañana la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer”, sentenció la ministra esta mañana en declaraciones radiales. "Hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar. Ya hemos visto actos mafiosos: miguelitos, rotura de vidrios de colectivos que quieren trabajar, bloqueos a empresas”, expresó sobre los ataques a colectivos que no adhirieron a la huelga.

La chicana de Daer en la conferencia de prensa de la CGT

"Un dato que quedó con registro fílmico importante, que cuando la ministra de Seguridad subió a un colectivo no solo no tenía saldo, ese es otro dato importante, no había nadie arriba del transporte. No había pasajeros. Hubo transporte y la gente se quedó en la casa", sostuvo Héctor Daer durante la conferencia de prensa de la CGT donde los dirigentes gremiales analizaron el acatamietno del paro.

