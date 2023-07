TEATRO

Precoz

Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Nueva temporada de la obra dirigida por Lorena Vega y basada en la novela de Ariana Harwicz. Con Valeria Lois y Tomás Wicz.

Jueves y viernes a las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $4000.

La madre del desierto

Tiempo pasado de guerras internas, período de desorganización nacional, inicio del desierto de Vallecito de San Juan. Paisaje ocre, amarillado y extendido a lo lejos. Sopla el Zonda, cima seco y una madre cargando a su hijo se asoma al camino. Nueva termporada de esta pieza estrenada originalmente en 2017, en la que el dramaturgo y director Ignacio Bartolone toma el mito popular de la difunta Correa para hacer nuevamente una operación sobre el lenguaje y su sentido, multiplicando sus significantes. La coreografía es de Carolina Borca, la iluminación de David Seldes, la escenografía y vestuario de Endi Ruiz y la música en vivo está a cargo de Franco Calluso y Raquel Luco. Con Alejandra Flechner y Juan Isola.

Domingo a las 17, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $3000.

MÚSICA

La citadina

Luego de una profusa carrera como actriz y de una intensa preparación musical, la compositora y cantante Carla Pantanali presenta su primer álbum solista, integrado por composiciones propias con letras que hablan de la lentitud, del silencio como herramienta de conocimiento, de cómo vivir en la gran ciudad teniendo presente la naturaleza. Editado por Club del Disco, el repertorio de La citadina fue arreglado por el guitarrista Jerónimo Guiraud con ecos folklóricos y de ritmos sudamericanos. Con elaborados arreglos vocales y despojada instrumentación, despliega un cancionero con aires rioplatenses, de milongas y bagualas. Nieta de Luis Sandrini y Malvina Pastorino, Pantanali compuso recientemente la música de un documental dedicado a su abuelo, dirigido por su madre Sandra. Además de los temas propios, el álbum incluye una versión de “No soy un extraño”, de Charly García.

Shadows & Rain

Discípulo del Pollo Raffo, el pianista y compositor Marcelo Sasso acaba de sacar su cuarto disco, un álbum doble, con el que continúa una personal investigación rocker. “Así como nuestro tercer disco, Cruces, se quiso sumar a la rica tradición del rock argentino, Shadows & Rain abreva en su prehistoria, que es el rock en inglés. Todas sus canciones fueron compuestas pensando en ese eslabón (de lujo) que fueron Los Shakers”, escribe Sasso, que explica que el santo patrono de su nuevo trabajo es Hugo Fattoruso. Con un repertorio de 16 canciones propias dentro de ese espíritu del inglés shakerspiriano, producidas mitad por el guitarrista Guido Cefaly y la otra mitad por el bajista Martín Nastri y el baterista Rodrigo Genni, Shadows & Rain tiene fecha de presentación en Circe, el viernes 18 de agosto.

ONLINE

Círculo cerrado

Steven Soderbergh declaró alguna vez que se retiraba del cine para dedicarse a otros menesteres. Eso nunca ocurrió y durante los últimos años el otrora enfant terrible del cine indie estadounidense estuvo más activo que nunca. Al reciente estreno online de Magic Mike: el último baile, nueva entrega de la trilogía protagonizada por Channing Tatum, HBO Max suma esta miniserie en seis episodios que le debe más de un detalle argumental al clásico de Akira Kurosawa El cielo y el infierno. Escrita por Ed Solomon (Hombres de negro), la historia gira alrededor del secuestro fallido del hijo de la pareja encarnada por Claire Danes y Timothy Olyphant, un matrimonio encargado de dirigir una exitosa marca culinaria. Todo se complica, previsiblemente, y a partir de la investigación comienzan a salir a la luz hechos ocurridos dos décadas atrás, vinculando a personajes que viven en Nueva York con la comunidad guyanesa de la esa gran ciudad. Zazie Beetz (Atlanta) interpreta a una joven detective con buen olfato.

Celda 8

La plataforma Flow acaba de estrenar esta serie limitada de origen sueco, geografía que se ha transformado en una fuente inagotable de relatos policiales de buen nivel. Basada libremente en una de las tantas novelas creadas por el dúo de escritores Anders Roslund y Börge Hellström, la trama sigue a los detectives Mariana Hermansson y Ewert Grens, “mientras se involucran en una serie de eventos misteriosos y cada vez más oscuros”, según afirma la sinopsis oficial. Como el texto seminal, el relato toca la siempre polémica cuestión de la pena de muerte, entrelazando hechos ocurridos en el pasado en Ohio, Estados Unidos, con un acto de violencia a bordo de un ferry que une Suecia con Finlandia.

CINE

Documentalistas alemanas en la Lugones

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está ofreciendo un puñado de documentales recientes, todos ellos dirigidos por jóvenes realizadoras alemanas. El ciclo, que continúa hasta el viernes 21 de julio, está integrado por films que se acercan a temáticas íntimas, sociales y políticas a partir de miradas personales y diversas. Podrán verse, entre otros largometrajes, Anima: Los vestidos de mi padre, documental en primera persona de Uli Decker, Estado y terreno, riguroso ensayo histórico de Ute Adamczewski, Las hijas de Zuhur, sobre dos hermanos adolescentes que huyeron de Siria a Alemania y recorren juntos su transición de género, y República del silencio (foto), en el cual la cineasta Diana El Jeiroudi reflexiona desde Berlín sobre el estado de las cosas en Medio Oriente. Hoy a las 15 se exhibe Imágenes de mi/una madre, notable film de Melanie Lischker con un gran uso del found footage. Programación completa, días y horarios en https://complejoteatral.gob.ar/

La leyenda regresa

Tensión, suspenso y violencia en el Lejano Oeste. Estrenado hace dos años en el Festival de Venecia, el segundo largometraje de Potsy Ponciroli aterrizó en Netflix y se transformó en una de las películas más vistas de la plataforma. Algo sorprendente, teniendo en cuenta que la película forma parte de un universo casi extinto y poco popular en el siglo XXI: el western. Tim Blake Nelson, en uno de los grandes papeles de su carrera, interpreta magistralmente a un viejo campesino –el Viejo Henry del título original– que guarda varios secretos del pasado bajo llave, que deberán volver al presente cuando la llegada de un hombre herido transforme su granja en el blanco de un grupo de pistoleros.



TV

FBI por partida triple

El bureau de investigación más famoso del mundo nunca tuvo tanta prensa. La serie creada por Dick Wolf y Craig Turk, titulada lisa y llanamente FBI, está estrenando los episodios de su quinta temporada, que no será la última. Pero eso no es todo: acompañando ese lanzamiento en la señal Universal, también llegan la temporada 2 de FBI International y la cuarta de FBI: Los más buscados. Las emisiones de darán en continuado, en una suerte de triple programa, todos los viernes en horario central. De esa manera, el personaje interpretado por Dylan McDermott (foto) en este último spin off, centrado en los criminales más peligrosos del orbe, se cruzará en la pantalla con Scott Forrester (Luke Kleintank), el agente especial supervisor del FBI y líder del Equipo Internacional con sede central en Budapest, y la agente especial Missy Peregrym encarnada por Maggie Bell en el show televisivo original.

Viernes a las 21 (FBI), 21.50 (FBI International) y 22.40 (FBI: Los más buscados), por Universal TV.

Without Sin

En un clásico formato breve bien british (son apenas cuatro capítulos), esta producción original de ITV encuentra a Stella (Vicky McClure, actriz del film This is England y sus derivados seriados) tres años después de la muerte de su hija adolescente. Conductora de Uber, la protagonista parece no poder seguir con su vida si no es en piloto automático, hasta que un mensaje del hombre que ella cree que mató a la joven provoca un terremoto emocional inesperado. No se trata de un relato policial al uso, sino de un drama psicológico que abreva en cuestiones eternas y atemporales: la culpa y la expiación. De allí el título, que podría traducirse literalmente como “sin pecado”.

Viernes a las 21.10, por Sony.