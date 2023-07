DOMINGO 16

CINE

Nuestros días más felices Puede verse el largometraje de Sol Berruezo Pichon-Rivière, con Matilde Creimer Chiabrando y Lide Uranga. Agatha (74) y Leónidas (36) mantienen una relación madre-hijo absorbente: Agatha nunca volvió a enamorarse y Leónidas no se anima a construir una vida fuera de las puertas de la casa familiar. De un día para otro, Agatha despierta en un cuerpo de niña: es ella, pero con siete años. La única solución posible tras haber cortado todo vínculo con el exterior, será llamar a Elisa (38), la hija mayor de Agatha, quien volverá al lecho materno a reparar heridas que quedaron abiertas.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $800.

¡Grabando! Largometrajes recientes, en su mayoría inéditos en Argentina, que demuestran la riqueza del documentalismo alemán contemporáneo. Realizados por documentalistas mujeres, los films se acercan a temáticas íntimas, sociales y políticas a partir de miradas personales y diversas. Hoy puede armarse un doble programa con Imágenes de mi/una madre, de Melanie Lischker y Anima: Los vestidos de mi padre, dirigida por Uli Decker.

A las 15 y 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1200.

TEATRO

Pesadilla En el Londres surrealista del cambio de siglo, el poeta Gabriel Syme es reclutado por un destacamento antianarquista en Scotland Yard. Junto a un grupo de policías comandado por él, Syme intentará atrapar a Domingo, el presidente del Consejo Central Anarquista, antes de que éste pueda dominar al mundo. Una historia llena de acción y misterio, amor, persecuciones e intrigas en un universo tan onírico como real. Humor y locura. La lucha del bien contra el mal terminará en un final inesperado. El elenco está integrado por Ramiro Agüero, Carlos Ledrag, Yamila Gallione, Ariel Haal y Javier Araya. Dirige Mario Frías.

A las 20.30, en el Hasta Trilce, Maza 177. Entrada. $2500.

La cápsula Esta obra es un homenaje a todos los padres posibles. Es la historia de un hijo y su padre y una decisión a tomar, en donde tan sólo se debe elegir un día y una hora para emprender un viaje. Una propuesta llena de ventajas y de todos los misterios juntos. Una experiencia emocional y sin retorno. El futuro no se adivina, se recuerda. Una obra llena de amor, humor y poesía. El otro día me vi en un espejo y me acordé de él. ¿Lo escuchan? ¿Lo ven? Cuando me nombras desaparezco, adiviná. ¿Quién soy? Actúa y dirige Diego Casado Rubio.

A las 17.30, en Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $3000.

El Principito en Atacama Tras un malentendido con La Flor Trapecista, El Principito decide ordenar su planeta, el Asteroide B612, y viajar por el universo a fin de dejarse sorprender por lo desconocido. Durante esa aventura transplanetaria se encuentra con una aviadora que, por un desperfecto técnico inexplicablemente increíble, cayó también en Atacama. Así nace una amistad hecha de dibujos y relatos, coincidencias, diferencias y estrellas. Actores: Fernando Arfuso, Paz Camelli, Lucas Oter y Lucía Pachame. Dirección: Ivana Zacharski.

A las 16, en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Entrada: $1500.

LUNES 17

ARTE

Gejigeji Puede recorrerse la muestra de Mariela Vita. Es una instalación de sitio específico realizada para esta ocasión, luego de asistir a una residencia en Japón, durante el 2023. Con esta exposición, la artista da continuidad a sus indagaciones alrededor del imaginario gráfico y urbano de la cultura visual japonesa, en esta oportunidad, con acento en el universo de los videojuegos. Con esculturas, pinturas y objetos, Gejigeji confirma las virtudes del desarrollo de la obra instalativa y escultórica de la artista, que avanza hacia una nueva imagen. Más virtualizada y sintética, Vita crea una ingrávida realidad. Curaduría de Carla Barbero.

En Del Infinito, Av. Pte. Quintana 325. Gratis.

Otra piel Se inaugura la muestra de Walter Kerhart. En palabras de su curadora Débora Alegret: “Si a través de la piel entendemos el afuera, también la piel manifiesta nuestro devenir interno, ambas narrativas –externa/interna– confluyen y se transforman la una a la otra continuamente. Kerhart hace de este fenómeno dual su obra, como un rizoma pictórico, el trazo y el gesto crecen en sus pinturas, atravesando distintas superficies: materiales, emocionales y simbólicas. A medida que avanza su intervención, la obra devuelve imágenes, recuerdos, fragmentos de un todo apenas imperceptible, íntimo, salvaje.

En Museum Arte Contemporáneo, Perón 1719. Gratis.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Una de las propuestas más originales y populares de Buenos Aires, que ha ganado seguidores en todo el mundo gracias a su singularidad, fuerza y talento musical, vuelve al ritual de los lunes. Luego de su gira europea traen nuevamente la magia del ritmo y la energía al Konex, para transformar al lugar en una gran pista de baile ideal para encontrarse con amigxs y compartir un momento inolvidable.

A las 19, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1900.

CINE

Herbaria Tras obtener el Premio a Mejor Dirección en la Competencia Argentina y una Mención Especial Mejor Sonido en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, puede verse online el filme de Leandro Listorti (Los jóvenes muertos). El documental funciona como una excursión al quehacer de la preservación botánica y fílmica, explorando en sus procesos invisibles las derivaciones artísticas y políticas que las conectan. Como si no hubiera discontinuidad entre uno y otro y lo compartieran todo: la delicadeza de su arte manual, la resistencia de su método frente al paso del tiempo, el poder de la imagen por encima del poder del olvido.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

Casi muerta María y Javi son amigos de toda la vida. Sin embargo están distanciados hace más de un año. Cuando María sufre un accidente que la deja al borde de la muerte, los amigos se reencuentran y descubren que siempre estuvieron enamorados. Ahora Javi debe decidir si seguir con su nueva vida, con novia incluida, o apostar a un amor de juventud que puede morir en cualquier momento. Dirige Fernán Mirás, con Natalia Oreiro.

A las 12.40, 17 y 21.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MARTES 18

ETCÉTERA

Zamba inmersivo Como parte de las actividades desarrolladas por los cuarenta años de democracia ininterrumpida en nuestro país, se presenta La asombrosa excursión de Zamba y Nina por la democracia. ¿Cómo podemos pensar la democracia junto con las infancias? Como el acto de elegir a quienes nos representan y también como la posibilidad de ser elegidos o elegidas. Zamba, Nina y la República invitan a recorrer los últimos cuarenta años de historia nacional, buscando involucrar a las infancias como protagonistas de una sociedad que encuentra en la democracia el mejor sistema político para ampliar derechos y construir ciudadanía.

De 14 a 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Imaginarios en acción Esta actividad se desarrolla en el marco de la exhibición ¿Cómo sentir? Se trata de un taller con arcilla para infancias, a cargo de Marcela Pandullo. Para niños y niñas de 5 a 11 años y familias. En este recorrido por la exposición, el mundo de las emociones, el ámbito de la imaginación y el plano de los sueños se entrecruzan a cada paso. Con lo revelado y comprendido entre los visitantes y la tallerista, observaremos este intercambio y desde allí trabajaremos modelando formas particulares, según las edades e ideas que surjan.

A las 15, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

El rayo verde Se presenta el clásico de Julio Verne, en una adaptación está pensada para teatro de títeres, con dirección de Adelaida Mangani e interpretada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. El elenco está conformado por Ariadna Bufano, Eleonora Dafcik, Silvia Galván, Bruno Gianatelli, Fernando Morando, Mariano Pichetto y Esteban Quintana.

A las 15, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: $2500.

CINE

Antiguos modernos Puede verse el documental de Lucía Kaplun. En los años ‘70 parte de la juventud cuestionó el estilo de vida capitalista. Patricio y Cristina, una pareja de jóvenes que se había escapado de sus casas para irse a vivir juntos a los 18 años, emprendieron un viaje por Sudamérica. Los “antiguos modernos” son los jóvenes de esa época que, en encuentros como esos, empezaron a gestar otras formas de pensar y a construir alternativas de vida que implicaban romper estructuras sociales. Más de 40 años después, Lucía, la quinta hija de esta pareja, decide reconstruir la historia de sus padres, que terminó definiendo su propio destino.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila. Entrada: $250.

El perro que no calla Filmado en blanco y negro, el largometraje no se construye como un relato tradicional en tres actos. A través de hechos puntuales, el film retrata la transformación de la vida de Sebastián a lo largo de varios trabajos y el hallazgo del amor, en espejo con un mundo que también muta y que hasta coquetea con un posible apocalipsis. El sexto largometraje de Ana Katz se adentra en una zona conocida por los seguidores de su filmografía detrás de cámaras: un costumbrismo extrañado, ligeramente excéntrico, bañado por la posibilidad de lo inesperado.

Disponible a través de Cine. Ar. Entrada: $200.

MIÉRCOLES 19

CINE

Animate Los miércoles de julio la Casa del Bicentenario presenta cuatro programas de animación del Festival Cartón para las infancias seleccionados especialmente para pasar una tarde divertida durante las vacaciones de invierno. Impulsado por el programa radial Va de retro de FM La Tribu, el Festival Cartón nació en 2011 con el padrinazgo del gran humorista gráfico Caloi, uno de los mayores difusores de la animación independiente. La propuesta de esta tarde incluye Esperando la lluvia, de Franco Lombardi, sobre un niño que se separa de su hogar. Abandona el bosque y se muda al desierto sin poder adaptarse a su nuevo hábitat y a la escuela.

A las 16, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Festival Argerich Martha Argerich será la figura central del ciclo de conciertos que lleva su nombre y que se ha convertido en un clásico del Teatro Colón. Este año constará de ocho presentaciones y tendrá invitados especiales como Gidon Kremer, Nelson Goerner, Javier Perianes, Vasily Petrenko, Sylvain Gasançon, Charles Dutoit, Sergio Tiempo, junto a la Orquesta y Coro Estable del Teatro Colón, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Camerata Bariloche. Hoy será el turno de la segunda velada en donde Argerich y Nelson Goerner ofrecerán un recital a dos pianos con obras de Debussy, Mozart y Rachmaninov.

A las 20, en el Teatro Colón, Cerrito. Entrada: desde $1400.

Villareal Crom Juan Villarreal y Patricio Crom conforman este dúo desde hace más de 13 años y durante ese lapso han realizado incontables giras alrededor del mundo, presentándose en los más diversos escenarios. Esta noche presentan Moderno trovador, su nuevo álbum.

A las 20, en Bebop club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2200.

ETCÉTERA

Universos fluorescentes El Moderno invita a compartir experiencias visuales fluorescentes de dibujo y trazos con mucha imaginación. Se trata de obra colectiva a partir de algunas letras de canciones inspiradas en la exposición A 18 minutos del Sol. Espacio de exploración continua a cargo del equipo educativo. Orientado a niños, niñas y familias.

De 15 a 17, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

ARTE

Diapausa Se inaugura la obra de la artista Virginia Buitrón que propone larvas de moscas como parte de su equipo de creación artística. El ciclo vital de las moscas se suma a la producción gráfica que es, a su vez, performática. La propuesta abre preguntas sobre la noción de autoría: ¿Quién es el creador o creadora de esta serie de obras gráficas?

Hasta el 30 de agosto, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

El rojo incendio Se estrena un unipersonal con música en vivo que indaga en lo oscuro del amor, la soledad y la posibilidad de encuentro con un otro. Una confesión de amor desesperada, barroca, romántica, patética y peligrosa que urge y se esparce en el baño de un bar. La obra cuenta con la dramaturgia de Ginna Álvarez, dirección de Lucila Rubinstein, actuación de Román Tanoni y música en vivo de Tomás Pallo.

A las 19, en Rodney bar, Rodney 400. Entrada: $2300.

JUEVES 20

TEATRO

Movi Regresa el espectáculo que la coreógrafa Brenda Angiel ideó especialmente para público infantil. Movi es una experiencia inmersiva donde los cuerpos danzantes suspendidos en el aire y las imágenes se funden y sorprenden al público entre juegos de luz y música original. Movi es un mundo mágico y poético plagado de imágenes fantásticas que rodean a la platea y dejan a la audiencia con la sensación de que volar es posible. La obra fue galardonada con los Premios Atina (Asociación de Teatristas Independientes para Niñes y Adolescentes) 2018 a mejor espectáculo, dirección, coreografía, música original, y diseño de iluminación.

A las 16, en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272. Entrada: $2500.

Nuestro paraíso Cae la tarde en La Matanza, Luca regresa a la casa de la infancia sumergido en una crisis profunda y tóxica que perturba la vida cuidadosamente construída por su hermano Graciano. El paso del tiempo y la búsqueda de un paraíso perdido. Una compleja relación contemporánea en la que convergen patriarcado, tecnología, confusión, amor y odio. Actúan Alejandro Szadurski y Fernando Chiné. Dirección: Verónica Bustos.

A las 20, en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Entrada: $2500.

Turreo místico Se estrena la obra de Mariana “Cumbi” Bustinza. Desde el lupanar, las brujas anticipan lo que va a suceder: la custodia del barrio 22 por parte de las mujeres. La trama de los crímenes a cargo de Magui (Lady Macbeth) para posicionar a Nolo (Macbeth). La culpa que la corroe por la ambición de su pareja y la solución final. También, aparecen fantasmas que auguran traiciones. De esta manera, “los turros” construyen sus representaciones para defender su espacio de “los tranzas” y del brazo armado del estado porque “el barrio es de todos”. Actúan Agustín Vera, Antonella Fittipaldi, Braian Ross y Rodrigo Trip, entre otros.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $2500.

CINE

Zombies, superhéroes y vampiros Así se llaman las maratones que, durante las vacaciones de invierno, se realizarán en el CCK. La exhibición continuada, de a tres películas cada miércoles y jueves, es presentada por Pablo McFly y ofrece una selección de películas provenientes de Argentina y del resto del mundo, recomendadas para mayores de 13 o 16 años. Hoy es el turno de Monster Hunter: La cacería comienza, de Paul W. S. Anderson (a las 15); Snatchers, de Stephen Cedars y Benji Kleiman (17); y Matar al dragón, de Jimena Monteoliva (19).

En el Centro Cultural Kirchner, 6to piso, Sala B, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

La participación al poder En 1951 el Presidente Juan Domingo Perón, se dirigió al pueblo argentino invitando a los ciudadanos a acercar propuestas para el Segundo Plan Quinquenal. Se recibieron cerca de 70.000 cartas, de las cuales hoy sobreviven 20.000. Muchas de esas demandas se llevaron a cabo, pero sobre todo, esos miles de pedidos, ilusiones y deseos del pueblo argentino conforman un archivo excepcional que refleja no sólo el imaginario social de una época, sino también la labor de un estado presente, activo y responsable. Para la exhibición se convocó a destacados artistas argentinos para la creación de obras que resignificaran algunas de las propuestas de los ciudadanos.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

VIERNES 21

TEATRO

La Pilarcita Selva y su pareja llegan desde la gran ciudad a un paraje correntino en busca de un milagro de La Pilarcita, una santita popular. Se hospedan en un precario hotel regenteado por Celina, la hija de los dueños y Celeste, su amiga adolescente, que borda día y noche en el patio del hotel para terminar su traje de comparsera. Cuando Selva comprende que, según la tradición, antes de pedir un milagro hay que ofrendar una muñeca creada para la ocasión, contrata a Celeste para que la ayude a confeccionarla. Novena temporada para la obra de María Marull. Actúan: Pilar Boyle, Julia Catala, Mercedes Moltedo y Francisco Ruiz Barlett.

A las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $3000.

Salvajada Se estrena la nueva obra de Mauricio Kartun. Un yaguareté devenido hombre por artes de supervivencia, que crece en la sociedad criado por el afecto, perseguido por el odio y sufriendo el estigma de ser diferente. Lo humano y lo salvaje, lo social y lo natural. ¿Sabemos lo que somos? Una historia de cómo el maltrato y el desprecio pueden ser el origen del más violento de los terrores. Con Valentina Bassi, Carlos Belloso, Mónica Felippa, Diego Ferrari, Carolina Guevara y Pablo Mariuzz, entre otros.

A las 20, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

CINE

Jugando con el cine Se presenta una propuesta artística y pedagógica que busca acercar el arte cinematográfico a las infancias a partir de una experiencia lúdica y perceptiva. En cada encuentro los niños y los adultos acompañantes serán introducidos en el arte de crear "la ilusión del movimiento" en el cine, podrán descubrir juguetes ópticos y crear sus versiones en un espacio lúdico y disfrutar de una cuidada selección de cortos.

De 14 a 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Libertador 8151. Gratis.

ARTE

Bestiario nacional Se realizará un recorrido por la muestra sobre las criaturas del imaginario argentino, a cargo de los investigadores de la exposición Fernanda Olivera, Martina Kaplan y Mariano Buscaglia. La muestra propone dar a conocer el bestiario nacional y reflexionar sobre las tradiciones nacionales, su sostenimiento y la pervivencia de los mitos en la actualidad. Desde el principio de los tiempos, los relatos míticos se convirtieron en la herramienta que encontró el ser humano para aprehender la naturaleza, explicarla y, también, dominarla. En ellos, los dioses ordenaban la vida de los pueblos. Las leyendas, en cambio, conformaron el repertorio de relatos construidos culturalmente, destinados a dar respuesta a hechos del entorno y a los fenómenos de la naturaleza.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Gauchos of the Pampas De la mano de Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y Los Persas nace este proyecto conceptual en relación a la vida y obra del mítico grupo folclórico argentino, Los Hermanos Ábalos. De manera tradicional comienzan a sonar estas zambas y chacareras hasta fundirse con la propia identidad sonora de la banda. Anécdotas dinámicas y un toque de humor nos ponen en perspectiva esta fundamental obra folclórica tan argentina.

A las 22, en Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $3500.

SÁBADO 22

ETCÉTERA

El antiguo arte Continúan la conversaciones, a cargo de Cristina Banegas y Diego Sztulwark. "Como solía decir el filósofo León Rozitchner, estamos a la escucha tanto de las subjetividades singulares como del murmullo de la ciudad". Así es como se presenta El antiguo arte de la conversación, un ciclo cuyos encuentros evocan modos específicos de constituir territorios, de hacer ciudad. La tarde comienza con la lectura de un texto, se proyecta una conversación clave, que luego se comparte con los presentes por el lapso aproximado de dos horas. En esta fecha se presentará el partido político Ciudad Futura de la provincia de Santa Fe, para reflexionar sobre la fuerza de lo común para afrontar la violencia en Rosario y el modelo sojero en Venado Tuerto.

A las 17.30, en El excéntrico de la 18, Lerma 420. Gratis.

Rimas colectivas Este taller invita a jugar con las palabras y armar rimas disparatadas. El objetivo será poner la escritura al servicio de la alegría y la locura. A partir de consignas creativas se escribirán frases con diversos sentidos y mensajes ocultos. Esta actividad pone en juego la sensibilidad y los deseos de los participantes.

A las 18, en el Palais de Glace, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Artlab en vivo Este ciclo reúne una cuidada selección de artistas en vivo con una mirada transgeneracional que también incluye a todo el país. Rock, pop, indie, electrónica. Shows especialmente producidos con visuales generadas semana a semana en la usina creativa de la calle Roseti. Con la curaduría y ambientación musical de Loló Gasparini. Hoy protagonizan la noche Delfina Campos y Atalhos.

A las 20, en Artlab, Roseti 93. Entrada: $3000.

Melomazeando El bajista, compositor y cantante uruguayo Daniel Maza presenta su nuevo álbum, un recorrido de composiciones propias y ajenas por el candombe, el jazz, el funk y el rock, todo atravesado por el virtuosismo y la pasión. Lo acompañan Fabián Miodownik en batería, Leandro Marquesano en piano, Ramiro Cubilla en guitarra y Agostina Bertozzi en percusión.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2000.

TEATRO

Una película sin Julie Esta obra es una metáfora sobre los niños y jóvenes que hundimos nuestros más queridos sueños en los pozos que nos depara el camino de la existencia. La ilusión y la desilusión, la valentía y el temor, el ser o no ser nutren está bella, profunda, divertida, dolorosa y esperanzadora historia donde Julie, por presencia y por ausencia, es la coprotagonista, de la cinematográfica y musical vida, de Miss Catalina Lonely. Texto, música original y dirección musical: Fernando Albinarrate. Sobre una idea de Lucila Gandolfo.

A las 21, en el Hasta Trilce, Maza 177. Entrada. $2000.

No se llama Sobre la obra escribe su directora y actriz Julia Gómez: “Voy hasta la cocina, pongo la pava y noto que los mensajes que quiero enviar no llegan. No se llama es una exploración de los movimientos de esta espera. Algo que, al mismo tiempo, es tan grande que me resulta inenarrable. Y lo que ocasiona esa espera no es para nada apacible. Es inevitable como un amor o un accidente, una catástrofe. ¿Qué hacer cuando te ves fundida en la materia toda?”

A las 20, en Movaq, Malabia 852. Entrada: desde $1500.





