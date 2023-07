La multifacética Xuxa reveló jugosos detalles de lo que fue su relación amorosa con el rey del fútbol, Pelé, quien falleció en diciembre del año pasado. Allí reveló también sus inseguridades en sus comienzos en el modelaje.

Maria da Graça Xuxa Meneghel, más conocida como Xuxa, estrenó este jueves en Brasil un documental que repasa su vida personal y sus más de 30 años de trayectoria en el ambiente artístico.

Para promocionar el material, brindó una entrevista en el podcast Quem Pode, Pod en el que recordó parte de su pasado como modelo y cómo fue su relación con el astro del fútbol brasileño, cuando apenas tenía 17 años y él 39.

“Quería perder mi virginidad de inmediato”

La "reina de los bajitos" contó el duro momento que tuvo que atravesar en sus comienzos en el modelaje: “Perdí la virginidad cuando tenía entre 17 y 18 años. Quería dejar de ser virgen porque empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no solo me habían puesto un apodo, sino que dejaban de hablar cuando me acercaba”, contó.

En este sentido, expresó que llegaba a su casa "llorando" luego de una jornada de trabajo y le decía a su madre entre lágrimas que "quería dejar de ser virgen". "Ella me respondía: ‘¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado’”, dijo.

Luego siguió su relato al contar su primera vez: “Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil”. Fue así que mencionó a la leyenda del fútbol: “Después conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”.

"Fue la primera vez que estuve con un hombre como debe ser"

En referencia a este "descubrimiento" sexual que tuvo con Pelé, la modelo aseguró: “Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”.

Sin embargo, no todo era color de rosas en la relación que no podría definirse más que "tóxica": “Él inventó que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía”, lanzó.

Asimismo, el fallecido deportista compartía sus experiencias fuera de la relación con ella: “Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí”.

Por último, reconoció que tuvo que "aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta".

"Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él sí podía, porque era Pelé. Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, concluyó.