Salvo un imponderable que pueda suceder en la práctica de este viernes o en la mañana misma del sábado, el entrenador de River, Martín Demichelis, ya tiene definidos los once jugadores que arrancarán jugando el sábado a las 19 en el Monumental ante Estudiantes de La Plata, el partido que puede darle el título de campeón del torneo de la Liga Profesional, el 70º de su historia. Si no es que antes, Talleres de Córdoba le da una mano, no le gana a Huracán y le permite consagrarse poco antes de la medianoche del sábado.



Por tercera vez consecutiva, Demichelis reiterará la formación inicial con Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; de la Cruz, Enzo Pérez, Aliendro, Barco, Ignacio Fernández y Beltrán. Estos once jugadores que pueden quedar en el póster del campeón como el equipo ideal, solo jugaron hasta el momento contra Independiente en la 13º fecha, con triunfo por 2-0, ante Colón (2 a 0) y en el empate 0 a 0 del sábado pasado ante San Lorenzo, por lo que si terminan jugando también ante Estudiantes habrán hecho juntos apenas cuatro de los 25 partidos de la campaña.



En cuanto a la defensa, Demichelis utilizó en total 17 formaciones diferentes, aunque la que integran Casco, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz es la que más jugó, con 8 partidos, y la que se afianzó de titular en lo últimos encuentros solo con el ingreso de Rojas cuando se lesionó el primer central. Los dos volantes centrales, Enzo Pérez y Aliendro, y los enganches "Nacho" Fernández, Barco y De la Cruz también tardaron en afirmarse, ya que por ejemplo el volante uruguayo arrancó el semestre en recuperación por una lesión y Aliendro recién encontró regularidad después del partido ante Boca.



Por eso jugadores como Agustín Palavecino, José Paradela o Pablo Solari aparecen con más de 20 partidos jugados en lo que va del semestre y en muchos casos de titulares, en especial en la primera parte del torneo. Finalmente, el caso de Lucas Beltrán es muy simbólico porque termina siendo titular indiscutible cuando hasta el séptimo partido de la temporada había jugado desde el arranque una sola vez contra Arsenal con derrota 2-1 y salió a la hora de juego-, no había convertido y solo tenía sumado los minutos finales que le deban un acumulado de menos de un partido completo.



El plantel de River se entrenó en el River Camp de Ezeiza y este viernes lo hará en las canchas auxiliares del Monumental. Luego quedará concentrado en el estadio donde verá por televisión si Talleres le gana o no a Huracán. Si le ganara, con sólo empatar el sábado ante Estudiantes dará la vuelta olímpica. Si empatara o perdiera, cerca de la medianoche podrá descorchar champán y celebrar un nuevo título de campeón.



Después de un fin de semana de festejos largos, River estrenará el título el miércoles en Mendoza ante Talleres por la Copa Argentina. Luego deberá empezar a pensar en los octavos de final de la Copa Libertadores que jugará ante Internacional de Porto Alegre en las dos primeras semanas de agosto, primero en el Monumental y luego en la capital del estado de Río Grande do Sul.