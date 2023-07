Luego de que se conociera los comentarios antisemitas contra Página/12, el precandidato a primer legislador porteño por la boleta del PRO, Franco Rinaldi, decidió bajar su postulación al parlamento local.

Lo hizo vía Twitter, al considerar que las críticas a sus videos -en los que, por ejemplo, denomina "Sinagoga 12" a este diario- son "ataques injustos, oportunistas e impostados". "Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar", comentó.

Y añadió, en lo que pareció ser un dardo para la UCR: "Creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro. La discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores".

Noticia en desarrollo.