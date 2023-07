La mamá de Noha Méndez, el nene de 2 años que murió este miércoles tras descompensarse en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, en las últimas horascompartió su dolor a través de su cuenta de Facebook: "El día día más triste de todos los días que me quedan estar sin vos, mi niño guerrero", escribió Yesica Soler. Y también: "Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban".

Los posteos de la mujer fueron acompañados por un video y fotos del nene en distintos momentos, incluso durante la internación en el hospital Garrahan donde era atendido desde hacía unos meses, cuando se le diagnosticó la enfermedad.

"Mi Tino, como te decíamos con tus hermanas. Ese amor incondicional que nos tuviste fue tan grande que llevaremos por el resto de nuestra vida. Gracias, gracias, gracias por tanto y perdón por tan poquito que te di", expresó la mamá. Noha había nacido el 10 de diciembre de 2020 en plena pandemia.



"Dame fuerzas, mi amor, porque no doy más del dolor. Tengo miedo de enfrentar el mundo sin vos y no sé cómo mirarlos a tus hermanos y decirle que te nos fuiste. Por qué a vos, es mi pregunta que algún día le voy a ser a Dios. Solo me queda dejarte volar bien alto que sientas el aire en tu carita de angelito. Dame muchas fuerzas", expresó la mamá.

Y agregó: "Si pudiera volver los días atrás, nos abrazábamos más fuerte de todos los abrazos que nos dábamos. Eras un niño tan cariñoso que me dejaste muy vacía. Quiero que esto termine y poderte llevar a casa con tus hermanos que nos esperan con los brazos abiertos como cuando naciste. Danos fuerzas porque no tenemos, mi Tino. Estamos hechos pedazos sin vos".



"Tanto miedo tenía que me dejes y mirá dónde estamos, mi niño. La verdad que sos un guerrero. Gracias por tu gran gran amor que nos diste. Te voy a extrañar tanto. Espero que donde vayas no haya dolor y juegues con los autitos, los caballos y la pelota que tanto te gustaban", posteó la mamá de Noha, en la tarde de este miércoles, cuando su hijo había fallecido.



"Dame fuerzas para no dejarme caer por tus hermanos, que ellos me necesitan, más ahora que sufren tu partida. Qué decirte si sé que no voy a dejar de recordarte cada minuto que pase. Gracias, gracias por tanto y perdón por no poder hacer nada mi amor", se lee en la red social.

Unos días antes, el 4 de julio, había expresado: "Juro que tengo tanto miedo de perderte, que soy capaz de cambiar mi vida por la tuya, mi niño. El miedo me pone tan triste que le pido a Dios que te cuide y te proteja siempre. Te amo hasta el infinito y más allá mi guerrero".

Qué pasó durante el vuelo

Noha se descompuso cuando el vuelo llevaba unos treinta minutos. El destino final era la ciudad de Resistencia. La familia regresaba a Corrientes, donde viven en Empedrado, para seguir con el tratamiento. "Nos íbamos a quedar ahí y venir cada dos meses a Buenos Aires para un control en el Hospital Garrahan", contaron.

Cuando se descompensó en el vuelo AR1782 fue asistido por dos médicos que se encontraban entre los pasajeros del avión, quienes hicieron trabajos de RCP hasta que el avión aterrizó en el Aeroparque. El personal de cabina avisó al piloto de la situación, y este decidió dirigirse a Aeroparque, donde aterrizó a las 15.26. Allí, ya esperaba una unidad médica de Emergencias, contratada por AA2000, que siguió con los intentos de estabilizar al nene, pero no pudieron hacer nada. Noha murió en los brazos de su mamá.



Tras constatar el fallecimiento, en el Aeroparque, se dio intervención al Juzgado de Instrucción de turno y los médicos que intervinieron declararon ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que instruyeron el sumario.