En las PASO 2023 de este domingo 13 de agosto hay un total de 35.394.425 electores habilitados en todo el país y están repartidos en 104.577 mesas para de sufragio. Para los comicios generales del 22 de octubre, al número nacional se le suman unos 440.000 argentinos que residen de manera permanente en el exterior.



Hay 27 fórmulas presidenciales que van a competir en las primarias, la cifra más alta desde que se implementaron las PASO.



6 curiosidades del padrón electoral 2023

Más de la mitad de quienes participan de la elección son mujeres (18.005.180), mientras que los hombres son 17.388.170.

En todo el país, 1.075 personas van a votar con el documento de identidad no binaria.

La provincia con más votantes empadronados es Buenos Aires, con 13.110.768 electores.



es Buenos Aires, con 13.110.768 electores. Tierra del Fuego es la provincia que tiene menos personas registradas en el padrón electoral con 148.020 votantes.

en el padrón electoral con 148.020 votantes. Los cambios en los lugares de votación se explica por una modificación en el esquema de centros de sufragio. Según precisaron desde la CNE, se volvió a la disposición de 2019, es decir, el último año en que se llevaron a cabo las elecciones antes de que estallara la pandemia del coronavirus, en marzo del 2020.

En las PASO 2023 hay 1.061.433 más electores que en las primarias de 2021.

Las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18 horas, según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo, no se puede votar. Las personas que no hayan alcanzado a emitir su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido, debe abonar una multa.