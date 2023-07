Bajo la consigna "Real reconocimiento e igualdad de derechos a todas las identidades no binarias", se realizó este viernes la primera "Marcha No Binarie", para reclamar por la igualdad de derechos y políticas públicas, en el marco del Día Internacional de las Personas No Binarias.



Con la bandera no binaria, conformada con los colores amarillo, violeta, negro y blanco, comenzaron a avanzar los manifestantes por Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos y dieron la vuelta al edificio del parlamento nacional y a la Plaza del Congreso, para luego leer un documento en el que detallaron cada una de las 22 subconsignas, entre ellas campo optativo y abierto de género en todos los registros (de identidad) y actualización de los sistemas registrales públicos y privados para el respeto de las identidades no binarias.



La marcha tuvo como objetivo "visibilizar nuestras identidades y la falta de políticas hacia nuestra comunidad y también el poco acceso a derechos que vivimos día a día", detallaron desde la Comisión Organizadora Marcha del Orgullo No Binarie (COMNBI), conformada exclusivamente por diversidades y disidencias no binarias, integrantes de organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos.



"La falta de reconocimiento y de inclusión de esta comunidad genera invisibilidad, discriminación y violencia hacia nuestro colectivo. Es por ello que consideramos fundamental que haya una igualdad real, fomentar el respeto y empoderar la diversidad de género en todas sus expresiones", informaron.

"La marcha nace desde la necesidad de visibilizar algunos de los reclamos de la comunidad no binaria, que muchas veces no hay tanto espacio en las grandes marchas (LGBTIQ+) porque reúne a muchas identidades", dijo a Télam Ari Lorenzo, uno de los participantes. Lorenzo integra Folclore por Todes, una de las agrupaciones de la Comisión Organizadora de la Marcha No Binarie (COMNBi).

"Estamos necesitando que el campo de género (en los documentos que consignan identidad) sea abierto y optativo: abierto porque hay personas que quieren escribir su propia identidad y ahora no lo pueden hacer, y optativo porque hay personas que no quieren escribir nada ya que con el número de documento es ultra suficiente", señaló Lorenzo.

"Y también estamos pidiendo una actualización de los sistemas registrales tanto en lo privado como en lo público, porque en estos momentos un trámite que es simple con otro documento, está muy difícil hacerlo si tenés el documento con la X porque no hay nada actualizado todavía", agregó.

El camión cultural, estacionado frente al Congreso, permitió la presentación musical y shows de Ayelén Beker, Invisibl3s, Juan Rocca, Pauli y Yagui junto a Tango para todes y Muchaches, Feminancys, Max Vanns, Lola Bhajan, Zorritas Bandidaz, Vale Cini, DJ Alan Fabulous y DJ Julieta Aimale.

Les no binaries son las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer. Se eligió el 14 de julio por ser el punto intermedio entre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en marzo, y el Día Internacional del Hombre, que tiene lugar en noviembre.

Las identidades no binarias reúnen, entre otras categorías identitarias, a personas que se identifican con una única posición fija de género distinta de mujer u hombre, personas que se identifican parcialmente como tales, personas que fluyen entre los géneros por algunos períodos de tiempo, personas que no se identifican con ningún género y personas que disienten de la idea misma del género, según expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de los países del mundo no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía no tienen un pasaporte de género e identificación oficial.