El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó este viernes la resolución del Parlamento Europeo que condena la decisión "arbitraria e inconstitucional" de inhabilitar a políticos antichavistas, y aseguró que el organismo no dará órdenes al país caribeño. "Los desquiciados de la arcaica Unión Europea (UE) y su Parlamento emitieron un comunicado advirtiendo a Venezuela que (...) los poderes, las instituciones no pueden inhabilitar a una candidata, porque esa es de ellos, esa es su candidata", dijo.

El dirigente chavista criticó la postura de la Eurocámara y aseguró que Venezuela no recibirá órdenes de ningún Gobierno o instancia extranjera en torno a decisiones internas. "Le vamos a decir desde Biruaca que se vayan bien largo al carajo la Unión Europea, los gringos y todos sus lacayos. Y a los que pidieron invasión, sanciones, que pidieron bloqueos, llámense sayonas, fantasmas, silbones, no se vistan que no van", aseveró.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció por su parte que el Gobierno de Nicolás Maduro no permitirá la presencia de una misión de observación de la Unión Europea en el país para las elecciones presidenciales de 2024. En una encendida arenga en plena sesión legislativa, Rodríguez, uno de los portavoces normalmente moderados de la plana revolucionaria, manifestó: “No tenemos tiempo para considerar la solicitud que nos hacen para venir. Te lo digo directamente, Josep Borrell [jefe de la diplomacia de la UE], mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, ustedes no van a venir. Aquí no va a venir ninguna misión de Europa. Han violado el acuerdo que firmamos con ellos”.