Los encuestadores repasan los números de sus encuestas, pero los sondeos requieren interpretación, mirada más allá de los resultados provisorios. Sobre todo cuando faltan semanas para las PASO. En off the record, los consultores analizan y pronostican. En el escenario actual, las preguntas son numerosas y muchas de ellas no tienen respuestas definitivas. En todo caso, abren polémicas. Las que siguen son las principales.

1. ¿Vamos a una elección polarizada, de dos, Unión por la Patria vs Juntos por el Cambio?

Esa es la impresión de la mayoría de los consultores. Con Javier Milei redondeando un poco más o un poco menos del 20 por ciento, el protagonismo es de las dos grandes alianzas. Es evidente que los medios alineados con JxC antes alzaban al libertario para hacerle daño al oficialismo: hoy le pegan porque ven que le saca más votos al macrismo. Eso lo golpea. Y, además, no tiene dirigentes ni candidatos en muchísimos lugares del país, lo que le deja abierta la puerta a las dos alianzas para convencer al votante libertario. Aún así, Milei no cae por debajo del 15 por ciento en ninguna encuesta, al menos por ahora. Es el voto-bronca.

2. ¿Cómo se reflejarán las cosas en las PASO?

Todo indica que Sergio Massa será el candidato más votado el 13 de agosto y es probable que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, sumados, superen a la suma de Massa y Grabois. De inmediato, la pregunta será: ¿son sumables los votos de Rodríguez Larreta y Bullrich? Los consultores afirman que hay que ver el impacto de las PASO y luego se podrá diagnosticar mejor.

3. ¿Cuál es el pronóstico de Rodríguez Larreta vs Bullrich?

Hoy Bullrich está adelante en buena parte de las encuestas. Opina Argentina, la consultora que lidera Facundo Nejamkis, publicó esta semana un sondeo que da empate, pero otros consultores tienen a la exministra adelante por alguna diferencia. Del otro lado, Zuban-Córdoba diagnostica que hay una diferencia a favor de Larreta de tres puntos. La mayoría de los consultores piensa que hay que ver cómo juega el 13 de agosto la estructura radical, especialmente en el interior del país y en el Gran Buenos Aires. Bullrich lidera una fuerza sin estructura, mientras que la vieja estructura radical juega del lado de Larreta. Puede ser un factor de importancia.

4. ¿Cuál es el pronóstico de Massa vs Grabois?

Zuban-Córdoba le otorgó 25 puntos a Massa y dos a Grabois. Podrá haber un poco más o un poco menos, pero está claro que la fórmula Massa-Agustín Rossi aventaja nítidamente, entre otras cosas porque la mayoría de las corrientes internas respalda al ministro de Economía.

5. ¿Los votantes de HRL van a votar a Bullrich o viceversa en octubre?

Es prematuro, pero en off the record la mayoría de los consultores considera que una parte, el 20 por ciento, se fugarán. Si gana Larreta, los votos de Bullrich irán hacia Milei. Si gana Bullrich, el peronismo tiene chances de captar esa proporción. Se trata de gente que ya votó al peronismo en 2019. Hugo Haime sostiene que es una franja de clase media baja, empleados o autónomos.

6. ¿Qué sucede con los indecisos y con los que dicen que no van a votar o votar en blanco?

En primer lugar, todos los consultores coinciden en que en las PASO hay menos presentismo que en las elecciones generales de octubre. Y que la gente no vaya a votar, suele ser mala noticia para el peronismo, porque se trata de gente más bien humilde y enojada. En las elecciones provinciales que hubo hasta ahora, la presencia fue desigual. Está claro que el peronismo tiene que mover a sus militantes y dirigentes, crear mística, para que haya el menor ausentismo posible.

7. ¿Qué va a pasar con los votos de Milei?

Todo indica que los votos de derecha se dividirán entre JxC y La Libertad Avanza. Un punto es que Milei no tiene dirigentes ni militantes ni fiscales. Hubo ya una experiencia en Tierra del Fuego: a LLA le anularon tres mil votos porque la boleta tenía un color distinto. Pero más allá de estas idas y vueltas, está la duda de qué ocurrirá con los apoyos a Milei cuando se vea que queda lejos de la pelea central. Si en la interna de JxC gana Bullrich es posible que en octubre la exministra se beneficie con una fuga de votos que provienen de los libertarios. Pero si gana Larreta habrá que ver. No se puede descartar que haya fuga hacia Massa.

8. Siete de cada diez argentinos dicen que hay que cambiar ¿cómo hace el candidato del oficialismo para ser alternativa de cambio?

Efectivamente, Massa ya sabe que tendrá que aparecer como candidato de cambio, candidato que, siendo del oficialismo, necesitará diferenciarse de la gestión de Alberto Fernández. Ya tiene un perfil de acción, de sintonía con Cristina Kirchner, lo que marca algunas diferencias de arranque. Su flanco débil es la inflación, pero puede exhibir que la actividad económica y el empleo se mantuvieron e incluso crecieron.

9. Acerca de los debates y la campaña….

Las PASO registrarán poco debate. De hecho, en la interna más dura, la de JxC, no hay perspectivas de debate entre Larreta y Bullrich ni entre Jorge Macri y Martín Lousteau. Tampoco pinta que lo habrá entre Massa y Grabois. En España se está viviendo una experiencia interesante: Pedro Sánchez, el líder del PSOE, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente también del PSOE, están yendo a los medios alineados con el PP a debatir con los periodistas. Y se producen polémicas intensas. Hubo un único debate -muy duro y violento- entre los dos candidatos principales, Sánchez y Feijoo, pero allá y acá parece fundamental crear mística, pasión. El principal asesor de la campaña de Massa, el catalán Antoni Gutierrez-Rubí volvió a publicar recientemente un libro haciendo eje en que el progresismo cree que tiene una superioridad moral y programática y, con mucha vanidad, se enoja ante el voto de derecha. Gutierrez-Rubí insiste en que ahora el eje son las emociones, crear emoción, mística, en el votante. “Emocionarse con el cambio social, con nuevas ideas, con retos frescos, generar ilusión. Sólo emocionándonos lograremos emocionar a otros”, es una frase del consultor.

10. ¿Y el ballotage?

Cada elección es un mundo. Los encuestadores coinciden en que es riesgoso pronosticar la elección general sin que se vean los resultados y cómo se absorben las PASO. Está dicho que, de acuerdo al resultado en agosto, en octubre habrá cierta fuga de votos a lo que se llama el voto-útil. Voto a fulano de JxC para que no gane el peronismo; voto a Massa para que no gane JxC. Y en octubre habrá que ver si alguien junta los apoyos para ganar en primera vuelta, algo que hoy no prevén los consultores, pero no se puede descartar. Hace un mes, Cristina Kirchner diagnosticó: “la moneda está en el aire”. En ese momento, el peronismo venía corriendo bastante de atrás. Hoy -según dicen los consultores- sigue corriendo de atrás, pero con una fórmula que se volvió más competitiva que antes.