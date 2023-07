Luego de la consagración ante Estudiantes y en medio de los festejos por la vuelta olímpica, los jugadores de River coincidieron en que el equipo fue el mejor del torneo, en la importancia que tuvo Martín Demichelis en la conquista y en el esfuerzo que puso el plantel para conseguir el título de la Liga Profesional. A continuación, la palabra de los campeones.

Franco Armani: "En el momento que las cosas no salían, la gente me apoyó y eso me dio otra energía, otro ánimo. Les voy a estar agradecido de por vida. Desde el primer día la gente me recibió de una manera magnifica".



Lucas Beltrán: "Fue un esfuerzo muy grande, con muchos partidos juntos. Hay que dejar más del 100 por ciento, porque no alcanza. Todos los equipos te juegan a muerte. Siempre tuve el sueño de ganar un titulo siendo protagonista".



Leandro González Pírez: "Es una cosa increíble, me explota el corazón de felicidad. Lo trato de disfrutar. Coronamos un semestre grandioso. Es algo que no se da todo el tiempo. A veces la gente esta acostumbra, pero no es fácil. Después de mucho esfuerzo lo pudimos conseguir. Acá hay una línea que se mantiene desde hace mucho tiempo".



Miguel Borja: "Martín nos inculcó desde el primer día mucha disciplina. Somos un equipo en el que todos tratan de ayudar desde su lugar, si les toca jugar o no. Si tengo que elegir un gol, me quedo con el que le hice a Boca. Fue de penal, pero escojo ese".



Milton Casco: "Fue un semestre muy duro, en el que hicimos un esfuerzo muy grande y ganamos el título jugando un buen fútbol. Es lo que demanda este club. Pudimos pasar rápido la transición. Con el Muñeco ganamos mucho y seguimos por esa senda"



Esequiel Barco: "Siento felicidad plena. Este equipo trabajó desde que arrancó el año con una mentalidad positiva. Martín (por Demichelis) me encontró el puesto, me dio confianza y mis compañeros hicieron que todo sea fácil.



Claudio Echeverri: "Somos el mejor equipo de la Argentina. La verdad que lo demostramos, salimos campeones tres fechas antes. Estamos muy contentos y es momento de festejar con nuestra gente",