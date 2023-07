* A&E estrenará hoy a las 22 la nueva temporada de Rosario Tijeras. La narco serie que tuvo un antecedente en Colombia, fue película y antes una novela escrita por Jorge Franco. Esta será una Rosario más, fuerte, pensante y hábil, promete su protagonista, Bárbara de Regil. Y filosa, claro está.



* Universal+ ha confirmado el estreno de Poker Face para el próximo 17 de agosto. En tramposos y apostadores, la detective encarnada por Natasha Lyonne (Russian Doll) despunta como un detector de mentiras humano. Por este papel, la actriz ha sido nominada a los próximos Emmy. Mitómanos abstenerse.

* The Changeling: sombras de Nueva York arribará a Apple TV+ a comienzos de septiembre. La serie de ocho capítulos, basada en una novela de Victor LaValle, ha sido descrita como un cuesto de hadas para adultos. Terror, fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea por la Gran Manzana.

* Pakapaka estrenará hoy nuevos programas como Yo te adopto, la quinta temporada de Medialuna, Wow Animales y Pim Pom en el museo. En estas vacaciones de invierno, Zamba tiene descanso.







El personaje

C.H.U.E.C.O. de C.H.U.E.C.O. (Soy Rada). Una cosa peluda y alrededor de un metro de altura que llega de improviso para alterar la vida familiar. No viene de Melmac, no come gatos, ni vocifera “¡No hay problema!”. La excusa es que un padre de familia (Darío Barassi) se hace cargo de un primate parlanchín para heredar una fortuna. Es un mono “argento, porteño, vago, sinvergüenza y amoroso”, asegura Soy Rada. Y si ALF era el acrónimo de “forma de vida alienínega, ¿qué significará C.H.U.E.C.O.?