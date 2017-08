Efectivos de la policía federal realizan un operativo en la comunidad Pu Lof en Cushamen. Se trata de un rastrillaje ordenado por el juez federal Guido Otranto en la zona en la que desapareció Santiago Maldonado.

Los policías salieron desde la ciudad de Esquel hacia la comunidad mapuche a las siete y media de la mañana. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, se quejó de que el juez Otranto no le comunicó de antemano su decisión de realizar el procedimiento y que lo hizo en el momento en que los efectivos de la Federal empezaron a movilizarse.

El procedimiento se desarrolla en el paraje Leleque, en el cruce del camino a El Maitén y el kilómetro 1848 de la ruta 40. Lo realizan unos 80 integrantes de la Policía Federal y también de Prefectura.

El rastrillaje se suma al realizado la semana pasada, también por orden de Otranto, a los escuadrones de la Gendarmería en Esquel y El Bolsón. Esos procedimientos se realizaron más de una semana después de que el joven fuera visto por última vez durante la represión de los gendarmes a la comunidad mapuche, lo cual dio lugar a múltiples críticas por parte de la familia Maldonado, su abogada y los organismos de derechos humanos que denunciaron la desaparición forzada.

Días después de la desaparición de Maldonado, que de acuerdo a los testimonios de quienes sufrieron la represión los gendarmes se llevaron en una camioneta, el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, reveló que se encontraron evidencias claras de que los vehículos de esa fuerza de seguridad habían sido lavados. En el rastrillaje que se realizó en el cuartel de la Gendarmería en El Bolsón se encontró una soga con una mancha presumiblemente de sangre y cabellos que están siendo sometidos a peritaje en la facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA.

La Justicia también mandó a allanar el último fin de semana la casa donde vivía Santiago Maldonado, lo cual fue criticado por Heredia. "El juez fue a buscar a Santiago a su casa, pero todavía no lo busca en Gendarmería", se quejó la abogada. Heredia, como la familia Maldonado y los organismos de derechos humanos no dejan de señalar que la Justicia no tomó ninguna medida para buscar al joven durante primera semana posterior a su desaparición.