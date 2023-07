El 13 de agosto se llevarán adelante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, en las que la mirada principal está sobre quienes ocuparán los cargos de la presidencia y la vicepresidencia. Además de esos cargos, se eligen diputados nacionales y Salta deberá renovar cuatro de las siete bancas que tiene en la Cámara de Diputados de la Nación, dado que terminan sus mandatos Verónica Caliva y Lucas Godoy (Unión por la Patria) y Miguel Nanni y Virginia Cornejo (Juntos por el Cambio).

Tras el cierre de listas, en la provincia se presentaron 14 precandidaturas que disputarán la posibilidad de ocupar las bancas nacionales en representación de la provincia, de las cuales seis están encabezadas por mujeres. Salta/12 dialogó con cuatro de estas seis precandidatas, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar un plan de gobierno.

Una de ellas es la actual delegada por Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Maria Morales Miy, quien es actriz y militante del Partido Felicidad y de los derechos humanos en la provincia. En su caso, irá representando a la Lista C 503 - Unión por la Felicidad de Salta. Si bien no obtuvieron la "autorización" para acompañar las precandidaturas presidenciables del Frente Unión por la Patria, se reconocen en esas líneas políticas, siendo uno de los 17 partidos que constituyeron el frente en Salta.

María Morales Miy en una manifestación por el caso de Santiago Maldonado .

Morales Miy aseguró que la lista que conformaron tiene un fuerte carácter regional, dado que están representadas varias localidades a través de sus precandidatxs, como es el caso de Oscar "Vila" Díaz, de Cachi, quien va en segundo término. "(Esta lista) Tiene una cuestión federal que estuvimos buscando en el armado y en las mismas propuestas", expresó.

Añadió que su precandidatura en primer término respondió principalmente a una cuestión de presencia de las mujeres y en ese sentido veían que "ninguna de las listas de UP estaba encabezada por una mujer". A eso se suma que se reconocen como un espacio progresista que tiene una "mirada humanista y de género". En ese sentido, dijo que es necesario comprender que la perspectiva de género debe ser transversal en cualquier plan de gobierno o política pública.

"Las feministas vinieron a transformar esa mirada de hegemonía y que ponía al hombre como centro. Esa visión de la idiosincrasia cultural es algo que tiene que estar atravesada por el género y los derechos humanos", insistió Morales Miy.

En referencia al motivo por el que no acompañaron las otras dos listas que componen el frente, la dirigenta política sostuvo que el razonamiento es bastante simple, ya que desde su espacio vienen cuestionando fuertemente la alianza que el Partido de la Victoria (PV), una de las cabezas del ex Frente de Todos, realizó en los comicios provinciales cuando optó por acompañar el armado que incluía al partido Ahora Patria, del empresario y ex legislador nacional Alfredo Olmedo. "Esa alianza fue una estafa electoral y ética", consideró. En esta oportunidad, el PV encabeza una de listas con el ex legislador provincial e integrante de dicho partido, Ramón "Rana" Villa. La otra lista la encabeza el funcionario provincial Pablo Outes.

Morales Miy dijo que el cuestionar al PV le valió la imposibilidad de no acompañar ninguna de las dos fórmulas presidenciales de Unión por la Patria. A pesar de ello, celebró que a UP lo hayan constituido 17 partidos políticos. "Que hayamos podido sintetizar esas diferencias en tres listas, también me parece bueno", afirmó.

En referencia al contexto social y económico que transita la provincia y el país, dijo que en estas elecciones se pone de manifiesto el debate de dos modelos de país. "Unión por la Patria tiende a ver por la inclusión y la distribución y me parece que ese es el camino", en contraposición a Juntos por el Cambio, señaló. "Estamos en un momento difícil, donde la economía va creciendo y hay que seguir apuntando a la distribución para pensarnos política y socialmente", agregó.

Al considerar cuál sería su aporte al Congreso Nacional, dijo que sin duda apoyará pensar más federalismo, y con ese objetivo, acompañar proyectos que promuevan el desarrollo del país, poniendo como centro al ser humano. Morales Miy también aseguró que uno de los grandes desafíos de la actualidad (y pensados en clave de género) es el tema de los cuidados y la distribución de tareas. "Esa es una de las deudas que tiene Argentina y es importante acompañar esos proyectos (que ya se están debatiendo en el Congreso)", indicó. Para la dirigenta, resulta un debate necesario en toda la sociedad, ya que las mujeres que optan por dedicarse a la política partidaria también padecen una desigual distribución de las tareas, limitando su participación política e impidiendo su consolidación respecto a los varones.

Una izquierda fragmentada

La izquierda es el espacio que tiene a más mujeres encabezando las listas en las precandidaturas. Así lo grafica el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), que en Salta lleva a dos docentes en primer término. La primera es Daniela Planes, dirigenta del PTS Pan y Rosas, que acompaña las precandidaturas presidenciales de Myriam Bregman y Nicolás del Caño. La segunda es Andrea Villlegas, referenta política del MST, que optó por seguir las precandidaturas de Gabriel Solano y Vilma Ripoll.

"Estoy orgullosa de que me hayan elegido para ser parte de la lista Unir y Fortalecer la Izquierda", manifestó Planes después de contar que fue elegida en una asamblea en su partido. En relación a la lista afirmó que se trata de un espacio repleto de luchadores trabajadores, juveniles, del movimiento de mujeres y de derechos humanos.

Con miras a las PASO en el Frente sostuvo que se debaten proyectos políticos que buscan un desarrollo en el país y Salta. Ese desarrollo en la provincia también es "una izquierda consecuente como en Jujuy, que da la pelea en el Congreso, en las calles y apuesta a la organización democrática y desde abajo". Después de las PASO, dijo que en las elecciones generales irán "en listas comunes encarando una fuerte pelea política contra los partidos del consenso del ajuste, extractivismo y el FMI".

Daniela Planes votando con su guardapolvo en medio del conflicto docente.

Planes afirmó que "Salta es una provincia rica con familias trabajadoras pobres" ya que desde hace 6 años hay una caída del salario. Y después de arremeter contra el Frente de Todos, dijo que en estos comicios se presenta "un consenso del ajuste, extractivismo y FMI" de parte de los partidos tradicionales. "Sólo el Frente de Izquierda plantea enfrentar el ajuste y defender los derechos", agregó.

"Ese consenso se expresa en la provincia en que Sáenz puso candidatos en la lista de UxP y JxC, lo que muestra que en los grandes ejes políticos no hay tantas diferencias", cuestionó. Planes participó activamente en la lucha docente en Salta e insistió en que desde el PTS- FIT son "parte de estos procesos de lucha y nos parece muy importante poder aportar a la organización de las y los trabajadores desde abajo".

Por eso manifestó que es preciso tomar una serie de medidas urgentes ya que se necesita "organizar el país, la provincia de abajo hacia arriba". Entre las medidas que plantean está la implementación del salario mínimo igual a la canasta familiar, indexado según la inflación; la reducción de la jornada laboral a 6 horas 5 días para repartir las horas de trabajo entre personas ocupadas y desocupadas. Esto se conseguirá "con una importante lucha como fue la jornada de las 8 horas", sostuvo. Suman la puesta en marcha de una agenda de las mujeres y disidencias sexuales, además de que "Salta está entre una de las provincias con mayor índice de violencia de género".

En referencia a la representación de mujeres en las listas afirmó que la ley de paridad de género obligó a los partidos tradicionales a incorporar mujeres en dichos espacios, pero "en nuestras listas siempre hubo mayoría mujeres y en esta oportunidad estoy muy contenta de que encabece mi compañera Myriam Bregman reconocida luchadora de derechos humanos". No obstante, cuestionó que aquellos proyectos políticos, "como la derecha que son antiderechos", "por más que encabecen mujeres, están claramente contra nuestros derechos".

Por su parte, Andrea Villegas, afirmó que desde el espacio que encabezan junto al Partido Obrero vienen llevando el debate sobre qué proyecto político se busca "sabiendo que se vienen momento más difíciles", siendo crítica de que un reflejo de ello es lo que está sucediendo en Jujuy. "La izquierda va a tener que estar a la altura" para "coordinar a todos los sectores que van en contra de las políticas de ajuste", expresó. En ese sentido, cuestionó las precandidaturas de Bregman y Del Caño, a quienes catalogó como una "izquierda marketinera" que se guía por las encuestas.

Andrea Villegas.

Villegas aseguró que la lucha docente en Salta representó una "gran pelea" contra el gobierno de Gustavo Sáenz, dado que se encontraron con "gremios vendidos", más el uso de fuerzas de seguridad para llevar adelante la represión y detención de maestros y maestras. En esa línea, cuestionó la aprobación de la ley antipiquetes que ya rige en la provincia, y afirmó que resulta grave dado que se cercena el derecho a la huelga. "Tenemos el 45% de la pobreza en Salta y es el momento de tener diputados nacionales que puedan representar verdaderamente a la provincia", aseguró. Con esta realidad social, Villegas opinó que se debe desconocer el pago de la deuda al FMI y destinar todos esos fondos a responder a las necesidades del pueblo.

Al igual que Planes, destacó que su espacio político esté representado mayormente por mujeres, en contraposición a los partidos tradicionales que "no brindan el espacio", teniendo como consecuencia "un atraso" en la provincia. "Creemos que hay que dar más pelea por la lucha de las mujeres y las diversidades, pero sabemos que en esos partidos (tradicionales) es difícil porque se basan en una política patriarcal", expresó.

Por una política obrera

El Partido Política Obrera no integra ningún frente y optó por llevar como precandidata en primer término a la dirigente del Partido Obrero y periodista Violeta Gil, que acompaña la fórmula presidencial de Marcelo Ramal y Patricia Urones. Gil señaló que desde su partido se defiende un programa político para el país, y consideró que en el FIT-U no existe tal interés ya que se centran en discutir candidaturas.

"Para nosotros es fundamental que quienes nos representen en las elecciones sean elegidos a través de un mecanismo democrático", afirmó. En ese sentido, cuestionó que el Frente de Izquierda "ha dejado de ser lo que era", es decir, "una alianza de organización y movilización de los más amplios sectores de los trabajadores" que mantenía una acción consciente de fortalecer el movimiento de trabajadores.

Violeta Gil (izquierda).

Para Gil, el actual escenario social y político requiere de una transformación total del "régimen en su conjunto", es decir, establecer una asamblea constituyente que se encamine a una "tendencia abierta de los trabajadores". "Es efectivamente lo que puede volver a las revindicaciones vinculadas a la defensa del valor del salario y los convenios colectivos de trabajo", precisó.

Sobre la situación en Salta señaló que el gobierno local distribuye recursos para la explotación minera, mientras se niega a dar fondos para la actualización salarial de la docencia que protestó en las calles. "Para algunos sectores hay recursos mientras que cuando los trabajadores defendemos las condiciones de las escuelas (esos recursos) no están", ejemplificó.

También dijo que uno de los puntos que tratan desde su precandidatura tiene que ver con el desconocimiento de la deuda externa al FMI, el debate sobre el negocio inmobiliario y las estrategias para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores junto al objetivo de establecer un salario mínimo con igual valor a la canasta familiar.

En relación a la participación plena de las mujeres en el ámbito político y organizacional, dijo que "las trabajadores no le pedimos permiso a nadie. Cuando tenemos una necesidad, salimos a luchar", tomando como ejemplo la lucha docente encabezada por las maestras. "Esa es la lucha en la que nos apoyamos las compañeras de Política Obrera", manifestó, asegurando que su espacio político es un reflejo de ello. "En un última instancia no es el género, por lo menos a nuestro entender, sino la orientación política que representa ese partido", agregó. Como ejemplo, cuestionó la figura de la intendenta de la capital salteña, Bettina Romero, que siendo mujer "ha demostrado ser hostil a los derechos de las mujeres y los trabajadores".