Los principales candidatos que aspiran a suceder al actual intendente de la ciudad de Córdoba, el electo gobernador Martín Llaryora, cerrarán hoy sus campañas con distintos actos que se realizarán en la capital mediterránea, con vistas a las elecciones del próximo domingo. En el proceso electoral participarán 11 listas con candidatos a intendente y viceintendente, concejales y tribunos de cuentas.

El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) promueve para intendente al actual vice, Daniel Passerini y como vice a Javier Pretto, ex diputado nacional (de Juntos por el Cambio) y hasta hace poco presidente del PRO provincial. Este binomio cerrará a las 19 su campaña con un acto en el Hotel Quórum, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC), que promueve la fórmula que integran del diputado nacional (Evolución Radical) Rodrigo De Loredo y Soher El Sukaria (Diputada Nacional-PRO), tendrá su acto de cierre a las 20 en el complejo deportivo del Club Atenas, en el barrio General Bustos.

La fórmula recibió ayer el apoyo del expresidente Mauricio Macri. El cofundador del PRO difundió en su cuenta de Instagram un spot publicitario en el que se lo ve junto al cordobés, y pidió que lo voten por ser "alguien que representa un nuevo liderazgo, una forma distinta, con capacidad de gestión y compromiso". "Ustedes saben que yo me siento cordobés, y me encantaría el 23 de julio poder votarlo a Rodrigo como intendente de esta ciudad maravillosa, no se pierdan ustedes esa oportunidad", dice Macri en el inicio del anuncio.

En tanto, el espacio del kirchnerismo de “Córdoba de Todos” que impulsa al binomio encabezado por el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Humberto Spaccesi, acompañado por Silvia Peñaloza, cerrará su campaña con una volanteada de los candidatos que iniciará en la zona de Mercado Norte y concluirá a las 16.30 en la Plaza de la Intendencia, en el centro de la ciudad.

De la contienda también participarán el “Partido Humanista” que lleva la fórmula Eduardo González Olguín-Luis Aubrit. Se suman “Encuentro Vecinal Córdoba”, con César Orgaz-Gonzalo Frontera; “Somos Córdoba”: Juan Pablo Quinteros–Gabriel Ratner ; “Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad”: Laura Vilches - Virginia Caldera Marsengo; “Partido Popular”: José Saurrin-Miguel Bustos. “Partido Unión Popular”: Romina Giménez- Norma Sabbadin; “Partido Demócrata”: Jorge Scala-Paola González Cuevas, “La Libertad Primero”: Verónica Sikora - Enrique Rigatuso.

En estas elecciones se utilizará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), el mismo sistema que se usa en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categorías en un solo papel y se elige mediante tilde con lapicera. De acuerdo a los datos del Padrón Electoral, son 131.148 los habilitados para sufragar el domingo.