Neymar, delantero del París Saint Germain, sorprendió a todos al revelar el nombre que tiene pensado ponerle al hijo que está esperando con su novia Bruna Biancardi, admitió que Lionel Messi es su "ídolo y amigo" y confesó que pensó en dejar la selección brasileña tras caer en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 contra Croacia.



En una entrevista con el youtuber Casimiro Miguel, a Ney le preguntaron que "si tu bebé fuese varón, ¿tenés pensado qué nombre le pondrías?". Inmediatamente, el astro de la Verdeamarela contestó: "¡Messi!". Tras las risas, el influencer volvió a consultarle y sin dudarlo el delantero dijo "Lionel".

Como era de esperarse ante la magnitud de la respuesta del brasileño, las redes sociales se hicieron eco de sus palabras. "Es excelente", "Qué grande Ney" y "Tipazo total" fueron algunos de los comentarios que expresaron los amantes del fútbol.

"Messi es uno de mis mejores amigos"

"El fútbol fue justo con Messi", consideró Neymar al hacer referencia al Mundial de Qatar 2022 obtenido por la selección argentina. Y aseguró que se contactó con él antes de la final ante Francia y que le manifestó unas emotivas palabras: "Le dije 'yo no llegué, pero como llegaste vos, ganá el Mundial'".

"Tenía que terminarlo de una manera dorada. Me alegré mucho, el fútbol es feliz desde esa victoria. Messi es uno de mis mejores amigos. Antes de conocerlo era mi ídolo, ahora es mi ídolo y mi amigo, estoy agradecido por eso", sostuvo.

Por otro lado, reveló que ya sabía que Messi se iría este año al Inter Miami antes de que su fichaje se hiciera oficial. "Messi ha ganado todo ya. Su familia se vio muy afectada durante los dos últimos años en el PSG. Le entiendo, ha ido a un lugar donde va a ser bien recibido. Va a vivir una vida completamente diferente. Su familia se va a sentir muy bien en Miami", vaticinó.

"Fue una buena elección. Fueron años difíciles para nosotros juntos. Lo intentamos, pero desgraciadamente no funcionó esta vez", explicó.

El 18 de abril, Ney confirmó que su novia estaba embarazada.





"No quería volver a la selección, lloré cinco días seguidos"

El futbolista de la Canarinha, de 31 años, confesó que pensó en dejar la selección brasileña y que se pasó llorando "cinco días seguidos" tras caer en cuartos de final de Qatar 2022 contra Croacia en la tanda de penales.

"Después de la Copa del Mundo, con sinceridad, no quería volver, pero lo repensé. No quería, no por evitar el dolor de perder, sino por ver a mi familia sufriendo mucho, eso incide bastante", afirmó.

El 10 de la Canarinha, que en ese dramático partido contra Croacia marcó un gran gol en la prórroga que minutos más tarde sería neutralizado por Bruno Petkovic, dijo que lloró "durante cinco días seguidos" después de la eliminación.

Según él, fue el "peor momento" de su vida. "Fue horrible, una sensación que no quiero volver a pasar", manifestó. Sin embargo, garantizó que continuará en la selección. "Me van a tener que aguantar de nuevo", sentenció.

