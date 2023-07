Santilli sobre la interna de JxC: "No comparto la discusión tibios versus no tibios"

Diego Santilli aseguró no que no comparte "la discusión de tibios versus no tibios" dentro de la coalición opositora, afirmó que tiene "la firmeza necesaria para hacer los cambios" que requiere la provincia de Buenos Aires y dijo que se caracteriza "por ser un tipo que toma decisiones y que trabaja".

" veces en la contienda nacional tonos que a mí no me gustan, que no comparto. Tampoco comparto la discusión de 'tibios versus no tibios'. ¿Qué es ser tibio? ¿Haber metido presas a bandas de narcotraficantes, haberle cumplido los 190 días de clases a los chicos, que todas las escuelas públicas tengan inglés y jornada extendida, o haber profundizado el sistema de salud?", preguntó.



En ese marco, Santilli reflexionó que "yo di las peleas que había que dar" y razonó: "Obviamente algunos ponen títulos electorales, yo creo que hay que tener firmeza para hacer estos cambios".



"Yo me caracterizo por ser un tipo que toma decisiones y que trabaja", continuó el legislador.



Luego, enfatizó: "Nuestro adversario es el kirchnerismo. En las PASO se definen los candidatos a presidente, gobernador e intendentes, pero el 13 a la noche tenemos que estar todos juntos luchando por cambiar la provincia y la Argentina".