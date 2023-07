El ataque a un acto de campaña que encabezó el intendente de Comodoro Rivadavia y candidato oficialista a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, desembocó en repudios y acusaciones cruzadas entre los postulantes del oficialismo y la oposición. Al dar a conocer la agresión que sucedió el jueves pasado, Luque apuntó contra el intendente de Trelew, Adrián Maderna, referenciado con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. La oposición, por su parte, responsabilizó a militantes y dirigentes vecinales peronistas.

"La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras", denunció Luque en su cuenta de Twitter.

El candidato justicialista -que encabeza el frente electoral "Arriba Chubut"- confirmó que, "por suerte", no resultó herido y contó que fueron a hacer una recorrida al barrio "Planta de Gas" y sucedió algo que "nunca imaginó por el nivel de violencia". "No sabíamos si venía a matar a alguien, porque incluso se escucharon detonaciones de armas de fuego", agregó.



Para Luque, "no hay duda" de que los atacantes responden al intendente de Trelew Adrián Maderna, que llegó a esa comuna por el partido provincial que en Chubut fundó Mario Das Neves y que se vincula políticamente hoy con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.

"Parecía una escena de película pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo. La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita", explicó. "En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia y en contra de la violencia", concluyó su publicación.

Por su parte, el vicegobernador de Chubut y candidato a la reelección como compañero de fórmula de Luque consideró "lamentable el juego que llevan adelante algunos dirigentes con punteros en los barrios, en ciudades donde parece que no les alcanza con lo que han hecho hasta acá". En una publicación en Twitter, añadió: "Destruyeron un tejido social, violentaron absolutamente todas las instituciones, y parece que la idea de estos jóvenes brillantes para recuperar Trelew, es a los tiros".

En tanto, el candidato de JxC, Ignacio Torres, se solidarizó -en sus redes sociales- con una periodista que resultó agredida mientras cubría la caminata de campaña y culpó a "los militantes del sindicato de camioneros y dirigentes vecinales que se enfrentaron, producto de lo cual resultó herida quien no tenía nada que ver".

"Mi solidaridad con la periodista Silvina Cabrera, que fue agredida de manera cobarde en Trelew por la patota de Camioneros que responde a Luque y (Ricardo) Sastre. Lamento que ninguno se solidarice con la víctima que estaba trabajando. Quieren despegarse de semejante hecho de violencia", publicó anoche el candidato de Juntos por el Cambio.

El presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, por su parte, repudió el ataque y sumó cuestionamientos a la oposición. "Por la información con la que cuento, ahí hay personajes que son ampliamente conocidos como violentos que en su momento tuvieron vinculación con el actual intendente Adrián Maderna y que ahora están trabajando para el candidato de Juntos por el Cambio Ignacio Torres. Con esto no quiero decir que los haya mandado Maderna ni que Torres tuviera algo que ver, pero los nombres están a la vista", dijo Linares hoy en declaraciones a la prensa.

Carlos Linares, quien es colega en el Senado de Ignacio Torres, reconoció que "por el bien de la democracia espero que el candidato de Juntos por el Cambio no tenga nada que ver con lo ocurrido ni tampoco el intendente Adrián Maderna, por lo que estimo que es mano de obra desocupada que disputa territorio en los barrios, lo cual es también grave y no debería ocurrir, ni naturalizarse".

El jefe del PJ chubutense sin embargo interpretó que "claramente algo extraño pasó ahí, porque yo recorrí esos barrios y otros mucho más humildes en campaña, cuando me tocó ser candidato, y recuerdo que caminé con la gente sin problemas".

El Partido Justicialista que lidera el frente "Arriba Chubut" -nombre que adquirió la coalición que impulsa la candidatura de Juan Pablo Luque- emitió un comunicado de apoyo a su figura y de repudio a la violencia.

"Desde el Partido Justicialista Chubut, repudiamos los hechos de violencia ocasionados en la ciudad de Trelew, que tienen relación con ciertos sectores políticos, los que atentan contra la democracia y la diversidad de ideas que tanto nos costó", dice el texto.

El comunicado indica además que "como justicialistas, entendemos que este no es el camino ni la forma de hacer política, muy por el contrario la forma es el debate, la participación y sobre todo el respeto por la democracia".