Desde este martes y hasta el domingo 30 de julio, la UBA se vestirá de fiesta con su mejor color: tendrá lugar el primer Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC-UBA). Se exhibirán más de cincuenta películas, entre la competencia internacional de largometrajes, la competencia iberoamericana de cortos, la competencia de cortometrajes UBA y distintas retrospectivas y homenajes. Las sedes del FIC.UBA serán la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo -FADU- (Pabellón 3 de Ciudad Universitaria), el Cine Cosmos UBA, las Salas 1 y 2 del Centro Cultural San Martín y el Cine Gaumont del Incaa. Las funciones serán, en todos los casos, con entrada gratuita, se obtendrán con media hora de anticipación a cada proyección de cada sede y podrán retirarse hasta cuatro localidades por persona. La programación completa se puede consultar en ficuba.com.

El FIC-UBA está organizado por la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU), a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido. En el marco de las celebraciones por los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, este festival tiene como objetivo promover el arraigo de los valores del sistema democrático; y cuenta con la dirección general de Ricardo Alfonsín –nieto del ex presidente-, la dirección artística de Marcelo Altmark y la dirección institucional de Paula Quattrocchi. “La UBA decide crear el FIC-UBA en el momento justo: en un contexto de transición del mercado audiovisual los festivales de cine realizan una función esencial para darle vida y voz a realizadores y proyectos de todo el mundo que están buscando visibilidad. El FIC-UBA nace comprometido con los valores democráticos y representa un nuevo aporte a la diversidad cultural”, señaló Ricardo Alfonsin a Página/12.

Pero para que los motores se pongan en marcha, este lunes a las 18 habrá un precalentamiento de lujo. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi les entregará el Doctor Honoris Causa a la directora Lucrecia Martel, al cineasta y fundador de la Universidad del Cine, Manuel Antín, y al realizador ucraniano Sergei Loznitsa. También se le otorgará al cineasta bilbaíno Alex de la Iglesia, pero no en la ceremonia del lunes sino en otro momento del año ya que el director de El día de la bestia no pudo viajar por otros compromisos profesionales. Este título honorífico es otorgado a personalidades que han realizado importantes contribuciones en sus respectivos campos, reconoce la excelencia, la trayectoria, el impacto y el compromiso social y político. Se trata de la máxima distinción otorgada por la UBA.

El Seminario Cine y Democracia, organizado por la Carrera de Imagen y Sonido en conjunto con los profesores Felipe Vega Terra y Miguel De Luca de la Carrera de Ciencia Política, es de participación gratuita y constará de cuatro clases magistrales. El mismo se extenderá del martes 25 al viernes 28 de julio, entre las 14 y las 16, en el Aula Magna del Pabellón 3 de Ciudad Universitaria. El cronograma del seminario es el siguiente: Martes 25- Clase 1 (virtual): Álex de la Iglesia; Miércoles 26- Clase 2: Lucrecia Martel; Jueves 27- Clase 3: Sergei Loznitsa; Viernes 28- Clase 4: Mariano Llinás-Enrique Piñeyro. Las exposiciones permitirán profundizar en temas específicos del cine y la democracia, y ofrecerán a los participantes una formación más completa en el tema (las entradas están agotadas para estas clases).

Otras secciones del festival son las relacionadas con homenajes, donde se busca destacar la trayectoria de aquellos cineastas que han realizado su obra con un impacto positivo en la sociedad, promoviendo valores democráticos, y la de Focos y Retrospectivas, donde se pretende volver a disfrutar aquellas películas que han promovido valores como la libertad, la justicia, la igualdad y la tolerancia.

The Natural History of Destruction, de Sergei Loznista, será la película de apertura de la primera edición del FIC.UBA. El nuevo documental del cineasta ucraniano está hecho exclusivamente de material de archivo y está inspirado en el libro de W.G. Sebald, basado en material de archivo de la Segunda Guerra Mundial. The Natural History of Destruction se proyectará el martes a las 21.30 y el domingo 30 a las 16. Ambas funciones se llevarán a cabo en el Espacio Incaa-Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635), con entrada gratuita.

Simone, la mujer del siglo, de Olivier Dahan, será la película de clausura del FIC-UBA. Protagonizado por Elsa Zylberstein, el nuevo largometraje del director francés es una biopic: cuenta la historia de Simone Veil, una figura clave en la lucha por los derechos de la mujer en Europa. Luego de una infancia atravesada por los campos de concentración, Simone dedicó su vida a trabajar a favor de la igualdad. En su labor como política, impulsó la ley que despenalizó el aborto en los 70’ en Francia y se convirtió en la primera mujer nombrada ministra en su país y Presidenta del Parlamento Europeo. Simone, la mujer del siglo se proyectará el próximo domingo 30 de julio, a las 21.30 en el Gaumont.

Se programó una proyección especial de La Uruguaya, de Ana García Blaya. Basada en la celebrada novela de Pedro Mairal, la nueva película de García Blaya –ganadora del Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección del último Festival de Mar del Plata-, sigue los pasos de Lucas Pereyra, un escritor porteño que, en medio de una crisis existencial y financiera, viaja a Montevideo para cobrar un dinero que le pagaron por escribir una novela y a encontrarse con Magalí Guerra, una admiradora veinte años menor que él. También se programó el homenaje por los 35 años de La mujer y el cine y se verá Ofrenda, un film colectivo de numerosas realizadoras. El Foco María Elena Wood ofrecerá dos películas de la productora, periodista y realizadora chilena. En tanto, el Foco Universidad de San Pablo permitirá que el público se conecte con material audiovisual de esa casa de estudios del Brasil.

Por último, el ciclo Cine en Democracia permitirá volver a ver Historias extraordinarias, de Mariano Llinás; El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella; Esto no es un golpe, de Sergio Wolf; La ciénaga, de Lucrecia Martel; La historia oficial, de Luis Puenzo; La noche de los lápices, de Héctor Olivera; Los rubios, de Albertina Carri; Pizza, Birra, Faso, de Israel Adrián Caetano y Bruno Stagnaro; Relatos salvajes, de Damián Szifron; Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain, y Un muro de silencio, de Lita Stantic.