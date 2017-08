El diputado Rodolfo Tailhade –que actuó el domingo como fiscal general de Unidad Ciudadana en el Correo Argentino– denunció que el director del Correo, Alejandro Tullio, le confirmó a las 5 de la madrugada que Cristina Kirchner había sido la ganadora de la elección por un margen de casi un punto. “Cristina sale a hablar a las 4, cuando sale a hablar la diferencia era de 0,01 por ciento, era claro que la tendencia era irreversible, descontó 7 puntos en unas horas, ahí volvieron a manipular, empezaron a abrir la carga de distritos de ellos como Mar del Plata y La Plata, manejaban de manera tal la carga que nunca Cristina apareció primera. A las 5 de la mañana le pido a Tullio explicaciones y me dice que ganó Cristina, me dijo que iban a terminar computando el 97 por ciento de los votos, algo que nunca pasó, siempre fueron el 95 por ciento más o menos, pero siempre había un ganador claro”, reveló el diputado.

Tailhade detalló: “Yo entré al Correo a las 4 de la tarde y me fui a las 6 y media de la mañana, vi todo lo que pasó, estuve todo el tiempo en contacto con el sistema y hablé en numerosas oportunidades con Tullio. A las 8 de la noche aparece el primer número, a las 9 de la noche entró Andrés Ibarra al Correo, después me di cuenta que entró al mismo momento en que arrancaba el festejo de Cambiemos en Costa Salguero. Ibarra nunca tuvo participación en este proceso porque quienes conducían eran Rogelio Frigerio y Adrián Pérez, lo que le planteó Ibarra a Tullio del Correo, a Álvarez de la Justicia Electoral y al directivo de Indra; le bajó la línea de lo que tenía que pasar en las próximas seis horas, durante las dos horas que duraba el acto de Macri en Salguero no podía bajar la ventaja de 7 puntos”, aseguró. Añadió que “él dijo que cuando termine el acto abran el grifo para que entren los datos de los distritos donde era ganadora Unidad Ciudadana, pero nunca tiene que parecer Cristina primera, así fue hasta que nos fuimos con la disciplina que los caracteriza.”