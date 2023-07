Emperatriz Márquez, ex presa política de Catamarca, repudió el discurso del precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, durante su visita a la provincia. Morales había atacado a quienes se manifestaron en su contra: "Que mi club de fans me reciba así es un orgullo, son el país que no queremos ser", dijo.

Morales llegó el sábado a Catamarca y dentro de su agenda estaba prevista una visita al Comité de la Unión Cívica Radical. En ese lugar se presentaron sectores de Derechos Humanos y d Izquierda contra su presencia en la provincia y declarándolo personalidad no grata. “Violentos atrás, el pueblo quiere paz” y "Que mi club de fans me reciba así es un orgullo, son el país que no queremos ser. Lo primero que vamos a hacer con Horacio (Larreta) es quitarle la administración de los planes a estos intermediarios ", fueron las frases polémicas que les dedicó a los manifestantes.

La historia de Márquez está ligada a Jujuy, su hermana, Olga Márquez de Arédez, fue militante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo en Jujuy y compañera de Luis Arédez, secuestrado el 24 de marzo del 78 y luego desaparecido en el 77, cuando trabajaba como médico en el Ingenio Ledesma.

Como militante por los Derechos Humanos, Márquez señaló sobre la actitud de Morales: “Él tiene esa mirada desde arriba, de patrón de estancia. Toma esas cuestiones, se burla y trastoca las verdades”, resaltó.

“Lo que hizo fue burlarse, ironizar y hablar de los derechos que tienen los pueblos. Se trata de sectores que tienen planes pero mantienen estructuras y contienen en sectores donde hay vulnerabilidad. Morales considera que todo eso es corrupto y no es así”, dijo.

La militante señaló que el Estado tiene la responsabilidad de reactivar la economía, y una de esas formas son los planes sociales. “Tuve posibilidad de ir a visitar Berlín (Alemania) y el sistema social de ese país ayuda como se hace acá. El problema es que allá está naturalizado y acá es cuestionado”, explicó.

Para ella Morales tienen una manera de expresarse “muy deshumanizada. A mí me alarma, con tanta naturalidad hablan de otros, de hacer desaparecer una villa miseria, de que no exista el populismo. El populismo como ellos lo llaman expresa una política del pueblo de la mayoría. Ellos plantean un populismo de derecha que los favorezca a ellos. Cofunden mucho, incluso en el lenguaje largan tantas mentiras como si fueran verdades”, explicó.

Márquez señaló que por esa manera que tienen de “confundir” existen muchos, sobre todo jóvenes con el discurso libertario. ”Me preocupa, creo que estamos en un momento que es una bisagra, fundante para avanzar en un proyecto que nos incluya a una mayoría del pueblo, pero que tenga una posición, una mirada, respeto, que sea humanista, de no discriminación y de anulación al otro. Ellos hablan de aniquilar y son terminologías que pensé que ya no existían. Son de un lenguaje muy parecido al que se usaba durante el terrorismo de Estado y eso tiene sus riesgos”.

La militante explicó que incluso han trastrocado el concepto de democracia. “Ellos también usan el término, pero es una democracia de derecha, para ellos. El peronismo, la izquierda, hablan de una democracia inclusiva y abarcadora, de soberanía”.

“Cuestiones como la educación, la soberanía, la alimentación, los recursos naturales, la salud, el acceso a la vivienda no podemos dejar que sean tergiversadas”, concluyó.