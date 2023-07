El periodista y analista José Luis Lanao reflexionó este lunes por AM750 acerca del resultado de las elecciones en España y aclaró qué desafíos tendrá por delante la izquierda para poder formar un nuevo gobierno.



Es que si bien el derechista Partido Popular (PP) era favorito a vencer al Partido Socialista del presidente saliente Pedro Sánchez y sus aliados, los lugares en el Congreso no le alcanzan para conformar gobierno, a pesar de la ayuda de la fuerza de extrema derecha nacionalista, euroescéptica y antifeminista VOX.

De esta manera, el PSOE, junto con la izquierda Sumar, dependen de Cataluña, es decir, los votos independentistas, para formar gobierno. Por eso, para Lanao “va a ser difícil” la conformación “porque está condicionada”.

“La lectura es sobre unas semanas anteriores, con encuestas muy inducidas a favor del establishment dominante, de una arrasadora victoria de la derecha y extremaderecha. Ese impulso antidemocrático por parte de los encuestadores llevó a desperezarse de la gran masa social de la izquierda en España”, puntualizó.

En este sentido, señaló que ratifica los dichos de anoche del referente de Más País, Íñigo Errejón, que dijo que, gracias a estos resultados, no va a haber un gobierno de derecha ni de extremaderecha. Y llamó a una nueva formación de un gobierno de izquierda.

“La negociación va a ser difícil por parte de la izquierda, porque está condicionada al apoyo de los partidos independentistas, fundamentalmente en Cataluña. En expresiones de su líder, habló de que él quería llegar a la negociación junto al otro partido independentista para forzar una negociación más favorable”, agregó en este punto.

Y, finalmente, aclaró: “No descarta que pueda estar el referéndum sobre la mesa de negociación, algo que la izquierda no contempla. En principio, la realidad es que los diputados dan un gobierno de izquierda. Creo que se va a alcanzar un acuerdo. Hay que pensar que el gobierno anterior, del PSOE y Unidos Podemos, hoy estaba estructurado sobre 134 diputados, no tenía mayoría absoluta, sino apoyos puntuales de los partidos independentistas”.