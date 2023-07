El vicepresidente del partido independentista catalán JxCat --liderado por el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont-- Josep Rius, reafirmó este lunes que su formación solo negociará una eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, sobre la base de la "autodeterminación y amnistía" de sus dirigentes y retó al Partido Socialista a hacer una propuesta para "desbloquear el conflicto entre Cataluña y España".

Puigdemont se encuentra prófugo de la justicia española en Bruselas desde octubre de 2017, tras el intento secesionista en esa comunidad autónoma española. Pero ahora tiene la llave de la gobernabilidad en España si decide dar su apoyo, o se abstiene. Esto permitiría lograr un Ejecutivo conformado por el bloque de izquierdas.

Sánchez necesita esos votos

Con los 122 diputados conseguidos por los socialistas en los comicios de este domingo, JxCat podría hacer que Sánchez revalide su cargo al frente del Gobierno español. Tras la reunión de la dirección de JxCat para valorar los resultados de las elecciones, Rius se preguntó "qué está dispuesto a hacer" Sánchez para "convencer" a su partido y que sus siete diputados en el Congreso español le den su apoyo en una hipotética investidura. "La pelota está en su tejado", advirtió Rius, que acusó a Sánchez de "rehuir" hasta ahora esta responsabilidad, ya que en los últimos años no ha habido "ni una propuesta de los socialistas para terminar de desbloquear este conflicto".

"Estaremos muy atentos a lo que diga el señor Pedro Sánchez cuando salga a expresar cuál es su propuesta para convencer al resto de las formaciones políticas de que le den un eventual apoyo a su investidura", indicó el vicepresidente de JxCat, quien advirtió que "no se puede gobernar en contra de Cataluña".

Final abierto

Aunque el líder del PSOE ya ha rechazado en ocasiones anteriores las demandas de amnistía y autodeterminación, Rius señaló que Sánchez "ha dicho muchas cosas antes y durante las campañas electorales y después ha hecho muchas cosas diferentes". El también portavoz de JxCat se dirigió además al resto de formaciones independentistas, a las que tendió la mano para "rehacer la unidad" y formar un "espacio común para tejer la estrategia independentista".

A pesar de que los partidos secesionistas catalanes pueden ser claves en la formación de un gobierno socialista, todas estas formaciones sufrieron una caída de su representatividad en estas elecciones. Preguntado sobre si la demanda de amnistía se podría traducir en un indulto anticipado a Puigdemont, Rius lo descartó.

Una justicia con curioso timming

La Fiscalía española solicitó este lunes al juez Pablo Llarena, instructor de la causa que se sigue en España contra el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, que ordene de nuevo su busca y captura e ingreso en prisión tras la retirada de su inmunidad por la justicia europea.

Esta petición llega un día después de que el mapa electoral del 23 de julio haya otorgado a JxCat la llave de un posible Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Sumar, por lo que el mensaje de la Fiscalía no contribuye a acercar posiciones. Así lo ha dejado ver el propio Carles Puigdemont, que ha valorado la decisión de la Fiscalía a través de su cuenta personal de Twitter: "Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto".

La cabeza de la lista de JxCat, Míriam Nogueras, consciente del papel que jugaría su partido para la formación de Gobierno, lanzó un mensaje claro a Pedro Sánchez tras los comicios y le advirtió de que su formación no le haría presidente "a cambio de nada".

Las acusaciones

El Ministerio Público español pidió también la búsqueda y detención del exconsejero catalán Antoni Comín, para quien el Tribunal de Justicia de la UE dictó la misma sentencia. La Fiscalía solicita al magistrado que actúe contra Puigdemont y Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado. En concreto, pide que se emita una orden de busca y captura internacional y otra de orden europea de detención y entrega.

Puigdemont y Comín están prófugos de la Justicia española en Bruselas desde el 30 de octubre de 2017, el mismo día que comenzó la ofensiva judicial en España por el intento secesionista en Cataluña del día 7 de ese mismo mes. El líder independentista catalán fue elegido diputado en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 por la lista Lliures per Europa, pero no fue reconocido como tal hasta meses después al no haber recogido su acta y prometido o jurado la Constitución española.

Sin embargo, el 6 de enero de 2020, el Parlamento Europeo reconoció al político independentista como eurodiputado, después de que el 19 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciera que esa condición se adquiere desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos.

Tras varios procesos judiciales, finalmente, el pasado 5 de julio, el tribunal europeo decidió retirarle la inmunidad como europarlamentarios a él, a Comín y a la exconsejera Clara Ponsatí, detenida este lunes en Barcelona. Aunque Puigdemont y Comín aún pueden recurrir esa sentencia, la Fiscalía española destaca que ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia previa.