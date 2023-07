“Tenemos muchas expectativas después de 16 años de gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta y de un montón de problemas no resueltos, creemos que la ciudadanía porteña se va a volcar a una trasformación", dice convencida Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, dirigente de la Cámpora y que ahora va por la reválida de su banca. En diálogo con PáginaI12 habla de los problemas reales de los porteños, del derecho a la vivienda, la seguridad y la protesta, el negocio inmobiliario, la policía de Larreta y del falso dilema de las PASO de JxC en la Ciudad: Martín Lousteau, dice, "no es una opción alternativa, no van a hacer nada distinto, son parte de lo mismo".



--Nuestra fuerza ha trabajado muchísimo en un programa y propuestas para ofrecerle a esa ciudadanía soluciones reales a sus problemas. Nuestro programa está enfocado centralmente hoy en resolver los problemas de viviendas, con una crisis habitacional y en el mercado de alquileres profunda en CABA. El gobierno de Larreta no ha tomado ninguna medida sobre este tema y por el contrario ha dejado en manos del mercado inmobiliario el desarrollo urbano de la ciudad, ha vendido mas de 540 hectáreas de terrenos públicos desde 2007 a la fecha, que podrían haber servido para atender los problemas. Hay un código urbanístico que se votó de espaldas a la ciudadanía y que está pensado para favorecer los negociados inmobiliarios, que Larreta con apoyo de (Martín) Lousteau aprobó cada uno de ellos, con desarrollo inmobiliarios de viviendas suntuosas. Hace 50 años que tenemos la misma población, con un nivel de construcción brutal y cada vez hay menos gente que accede a una vivienda.

--¿Cuáles serían las medidas para revertir esa situación?

--Vamos a prohibir la venta de tierras públicas, derogar ese código urbanístico y a sancionar uno nuevo que ponga en el centro las necesidades de la gente. Que controle la altura de las construcciones, que respete los pulmones de manzana. Hoy las casas tienen menos ventilaciones y lo sufrimos en la pandemia. Vamos a generar un parque público de vivienda en alquiler con precio justo que empiece a generar más oferta, regular el alquiler temporario para el turismo donde hay un registro que hoy nadie controla ni sanciona: hay 20 mil viviendas registradas para turismo y solo 300 inscriptas en el registro que creó el gobierno porteño.

-- La propuesta de JxC como solución a esos problemas es derogar la actual ley de alquileres para vivienda…

--La ley no generó todos los efectos positivos que hubiéramos querido en el mercado, pero es lo único que defiende el derecho de los inquilinos. Concebimos la vivienda como un derecho y para que eso se consagre consideramos que el Estado debe intervenir para proteger la parte más débil. JxC no quiere que haya ninguna política de acceso a la vivienda y su única propuesta es que se derogue. Sobre este tema y otros que plantean en el Congreso, JxC construye relatos, con los grandes medios de comunicación que responden a los mismos intereses. Gobiernan la Ciudad con más presupuesto del país y no generaron ninguna herramienta para solucionarlo y eso es porque no tienen la voluntad política de hacerlo.

--¿Y en seguridad?

--Pasa algo similar. Tienen muchos recursos como la ley de seguridad pública, que acompañamos pero no se cumple. Tienen 27 mil efectivos, podría haber dos efectivos por manzana. Ahí proponemos una distribución geográfica más equitativa y más inteligente de la policía de la Ciudad. Hoy la seguridad se concentra en el norte, y en el sur de la ciudad las comunas 4, 8, 7 y las del oeste son las zonas con más problemas. Hay que aprovechar más adecuadamente el sistema de monitoreo que abarca el 75 por ciento de la Ciudad con cámaras, que no son supervisadas en tiempo real y en especial en las zonas calientes, y muchas nos funcionan. Modificar la ley de comunas para que los comuneros cumplan un rol específico en seguridad, porque conocen el territorio, hablan con los vecinos que saben donde están los conflictos reales y las zonas difíciles para que puedan articular con la policía. Crear un cuerpo especial para atender la violencia de género y mayor cantidad de comisarías especializadas.

--¿El jefe de la policía de CABA debe renunciar por el asesinato de Lucas González?

--La justicia ha pedido que se profundice la investigación en torno al jefe y vice jefe de la policía por las denuncias que se hicieron en el juicio, y al menos lo tendrían que haber separado del cargo hasta que eso se aclare en la Justicia. Obviamente tendría que renunciar porque se habla de complicidad e impunidad para efectivos de la policía que están implicados en ese caso. Tendría que haber alguna reacción del jefe de Gobierno que está de campaña y que ya nos tuvo tres meses sin ministro de seguridad después que hicieron renunciar a (Marcelo) D’Alessandro por el escándalo de los chats con (Silvio) Robles, la mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y su viaje también escandaloso a Lago Escondido. Una muestra de que no hay intención de ordenar algo tan importante como la seguridad.

--Sin embargo, una de las pocas propuestas del propio oficialismo en la Ciudad y de los partidos de derecha gira en torno a reprimir los piquetes.

-- Apelan al marketing porque los cortes de tráfico que generan las protestas son molestos para la ciudadanía. Y es lógico, me pasa también. Vivo en La Boca, me tomo el colectivo porque no construyeron ninguno de los kilómetros de subte que prometieron y muchas veces me pasa lo mismo que a cualquier ciudadano. Es cierto que hay dos derechos consagrados en la Constitución, la protesta y la circulación, y el Estado tiene que mediar, negociar y resolver los problemas de fondo que también se pueden resolver desde la gestión local e interjurisdiccional. Creemos que tiene que haber un negociador, una persona civil que integre la fuerza, para mediar con un protocolo. Lo que no resuelve el problema es la represión, que ya vimos en la Ciudad, y las protestas no terminan porque subsisten los problemas. Pensar en una gestión de gobierno y no una pelea con todos y todo, como plantea Bullrich y Larreta.

-- JxC se abroqueló en defensa de la reforma constitucional de Gerardo Morales en Jujuy que reprime la protesta. ¿Consideran que es lo que la oposición implementaría si llega al gobierno?

--Jujuy fue el laboratorio siempre de la política represiva del macrismo, que se caracterizó por políticas de ajuste y represión. Pero tampoco me olvido de cantidad de escenas de represión en la Ciudad, desmedidas, descontroladas, ilegales, con policías disparando balas de goma a la cara de a gente. Durante la represión por la reforma previsional, hubo muchas personas detenidas que habían salido de sus casas para comprar y estuvieron presas durante horas; un policía le pasó por encima con la moto a una persona en situación de calle. Hemos tenido situaciones de brutalidad absoluta con la policía. Policías que después declararon que antes de ordenarles la represión los habían tenido diez horas encerrados en los camiones celulares. Nosotros también decimos que para tener una fuerza de seguridad que actúe en el marco del respeto a los derechos humanos, tenés que haber respetado los derechos de los policías: hay una figura en la ley de seguridad pública que es el Defensor de la Policía que nunca la reglamentaron.

--Se generó un debate en sectores no macristas sobre el voto útil y acompañar a Lousteau para que no gane el PRO en la Ciudad. ¿Qué opinan?

--Que Lousteau es Macri. Jorge Macri y Lousteau son la continuidad de Mauricio Macri y Larreta en la ciudad. Porque hoy ya ejecutan esa política: Macri porque es funcionario del gobierno de Larreta y Lousteau porque su bloque vota y garantiza cada una de las medidas como por ejemplo el desarrollo urbano entregado a los negociados inmobiliarios. Cargan sobre las protestas por el tema del tránsito pero no dicen nada sobre el problema del estacionamiento, donde nadie se ocupó que durante más de 20 años hubo una concesión con dos empresas de grúas; donde sale carísimo estacionar y te levantaban el auto en lugares con mala señalización por importes altísimos, mientras pagaban un canon irrisorio en un área donde el funcionario a cargo es un hombre de Lousteau. No es una opción alternativa, no van a hacer nada distinto, son parte de lo mismo. Por eso es necesario construir una mejor alternativa para conducir una ciudad para todos y todas.