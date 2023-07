"Valentía, libertad y orden". Con esos tres conceptos, tan trillados como amplios, Roberto García Moritán presentó a quién será su ministro de Seguridad, en caso de ganar las elecciones a jefe de Gobierno porteño: Fernando Burlando. El mediático abogado reaparece en el tablero político, luego de coquetear con Milei y Bullrich para ser candidato del otro lado de la General Paz y en especial, tras un fallido spot de campaña en el que protagonizó junto a uno de los condenados por el asesinato al reportero gráfico José Luis Cabezas.

La presentación de Burlando para el equipo de García Moritán llegó vía Twitter. En un video en el que se destaca los raid mediáticos de Burlando, en las que no escasean las consignas de mano dura, Moritán le agradece por sumarse a su campaña. “Gracias, Fernando por sumarte a este proyecto como nuestro ministro de Justicia y Seguridad pensando en la renovación de la política y buscando para los porteños orden y libertad”, comenta García Moritán.

Burlando, en tanto, le devuelve las gentilezas. “Gracias por considerarme. Sos la fuerza de la honestidad y la fuerza de la renovación”, le respondió.

Odio y más odio

En su primer spot de campaña, Moritán presentó una de las pocas propuestas que le puso en el debate pública: derrumbar el emblemático edificio del Ministerio de Desarrollo Social y ampliar la 9 de Julio, como solución mágica para evitar cortes y protestas en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires. "Los porteños merecemos vivir mejor", dice el "marido de Pampita" para cerrar el spot con otra pizca de xenofobia. ¿No hay habitantes de la Ciudad de Buenos Aires entre las personas que se movilizan al Ministerio para reclamar asistencia social?

El video de campaña recopila fotos y videos de las constantes movilizaciones y acampes que las organizaciones barriales y piqueteras realizan hacia el edifico donde se encuentran las oficinas de la cartera de Desarrollo Social para exigir mejoras en los programas de asistencia social para parar la olla en las casas y comedores populares. Y Moritán se da el gusto de mostrar una simulación de la implosión del edificio gracias a los efectos especiales.

"Un avenida que conecta el norte con el sur de la ciudad. En el medio, un edificio que concentra todos los piquetes protestas y los acampes", plantea el marido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain desde el norte de la Ciudad y marca el problema de los piquetes como si el edificio fuera la razón de los niveles de pobreza. A diferencia de la polémica que generó en agosto pasado, cuando presentó el proyecto de demolición del edificio en la Legislatura porteña, el spot contiene un mensaje que precisa: "La imagen de Evita será relocalizada a cargo del gobierno nacional".

No se olviden de Cabezas

En tanto, la intromisión de Burlando en el terreno político tuvo varios reveses. Mantuvo la expectativa sobre qué partido político iba a integrar, en un péndulo que iba desde el partido de Javier Milei al armado de Patricia Bullrich. También dijo que podía "presentarse solo", con un sello distinto.

Pero lo que generó mayor impacto tuvo lugar meses atrás, cuando el letrado intentaba meterse en la discusión para ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Fue cuando publicó su primer spot, grabado en una villa, con él de camiseta, y con varias frases estigmatizadoras. Pero el video sumó otro elemento: la participación de José Luis Auge, uno de los condenados por el crimen de José Luis Cabezas. Auge integró la llamada banda de Los Hornos, lugar de origen de los cuatro hombres que en la madrugada del 25 de enero de 1997, junto con policías de una comisaría de Pinamar, secuestraron y mataron al fotógrafo. Le dispararon en la cabeza y quemaron el cuerpo dentro del auto del reportero gráfico. El crimen conmocionó al país.

"Era un video casero, en función de ciertos principios que tenemos (en la campaña), uno de ellos es la austeridad. Tengo un equipo que no es muy profesional, que tal vez no evalúa, no filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada", ensayó a modo de excusa, días después, el propio Burlando