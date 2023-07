Luis Spahn, presidente de Unión de Santa Fe, presentó una denuncia ante la Justicia tras las amenazas de muerte que recibió vía Whatsapp en el marco de la negociación por el pase de Imanol Machuca. "Con la gente de Rosario no se jode", dice uno de los mensajes que Spahn denunció el domingo.

El conflicto de Imanol Machuca y Unión de Santa Fe

Imanol Machuca se negó a jugar el partido en el que Unión de Santa Fe debía visitar a Vélez este lunes en el José Amalfitani por la fecha 26 de la Liga Profesional 2023. "No juego más en Unión si no me venden", son las declaraciones que Luis Spahn, presidente del Tatengue, le atribuyó al delantero de 23 años en una entrevista al medio santafesino Sol Play.

“Hubo una oferta de un millón y medio, otra de tres y esta última de 4,4 millones de dólares y aun así no lo quieren vender. Entonces le pagan en relación a lo que vale o no juega”, declaró por su parte el papá de Machuca, Evaristo.

Pero Spahn desmintió esta oferta: "Primero fueron 3 millones por el 50%, un valor aceptable, pero después 2 millones 200 mil". Además, el dirigente resaltó irregularidades como no especificar fechas, formas de pago ni vencimiento de la oferta.

El presidente dijo que lo peor que puede ocurrir es que el jugador esté "un año y medio en el club sin jugar" —tiene contrato hasta diciembre de 2024—, aunque otras opciones serían "pedir disculpas y recibir una sanción económica o que llegue una oferta que cubra las expectativas del club". La institución, en un comunicado emitido este domingo, afirmó que el futbolista ha rechazado las mejoras contractuales.

Las amenazas al presidente de Unión

"Tuve amenazas de muerte hace 3, 4 días relacionadas al caso Machuca. Llevamos la denuncia a la fiscalía", Spahn. "Hice la denuncia en la Justicia por las amenazas de muerte que tuve. El sábado el ministro de Seguridad de Santa Fe se puso a mi disposición", agregó Spahn este martes en declaraciones televisivas.

"Gordo sapo, si se llega a caer la oferta del jugador vos y el representante me van a pagar la mía".

"Te firmo en cualquier lado para que veas que no jodemos".

"Te voy a dejar un muerto en la cancha con tu nombre y apellido. Fijate cómo te suspendemos los partidos".

"Con la gente de Rosario no se jode".

"No te van a salvar ni Los Mellis de la barra gordo gato" (en alusión a los hermanos Galeano, jefes de una de las facciones de la barra de Unión).

La captura con las amenazas que recibió el presidente de Unión.