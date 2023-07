Dos pilotos griegos murieron al estrellarse su bombardero de agua y otro hombre fue hallado carbonizado en la isla de Eubea, devastada por unos incendios que azotan también otras zonas de Grecia en medio de elevadas temperaturas.



"Las Fuerzas Armadas declaran tres días de luto por la muerte en servicio de los oficiales de la fuerza aérea y pilotos del aparato antiincendios CL-215, que estaba operando en Eubea", declaró el Ministerio griego de Defensa en un comunicado.



El avión en el que viajaban los pilotos se estrelló mientras combatía un incendio en Platanistos, un pueblo de la isla, informó unas horas antes la fuerza aérea del país mediterráneo. El aparato, que intervenía con al menos otros tres aviones y un centenar de bomberos, se estrelló en un barranco.



También en la isla de Eubea, un hombre fue hallado "carbonizado", indicó una portavoz de la policía a la agencia de noticias AFP.



Grecia, aunque acostumbrada a las altas temperaturas estivales, está sufriendo una de las olas de calor más largas de los últimos años, según los expertos.



Las elevadas temperaturas, combinadas con fuertes vientos que a veces alcanzan los 60 kilómetros por hora en el mar Egeo, provocaron incendios importantes desde hace ocho días.



Fuera de Europa, los fuegos afectan también a Argelia, otro país del perímetro mediterráneo particularmente expuesto al calentamiento climático y donde ya han muerto 34 personas.



En Francia, una región del sureste está bajo nivel máximo de vigilancia ante el riesgo "muy elevado" de incendios forestales, según el servicio meteorológico.



El primer ministro griego, Kyriacos Mitsotakis, consideró el martes que la lucha contra los incendios será "difícil". "Vivimos las repercusiones de la crisis climática", señaló el mandatario. "Tenemos ante nosotros un verano difícil", lanzó en el Consejo de ministros, según imágenes de ERT.



La misma cadena difundió un video del bombardero estrellado en el momento del incidente, en el que se ve cómo va desapareciendo tras las llamas y una espesa humareda negra.



En Atenas, la capital griega, el termómetro llegó a tocar los 41 °C y en el centro del país, los 44ºC; según la agencia meteorológica nacional EMY.



Según estimaciones de la sección griega de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 35.000 hectáreas de bosque y vegetación fueron destruidas la semana pasada en el país.



Los incendios están siendo especialmente devastadores en islas muy turísticas como Rodas, frente a las costas turcas, y en el otro extremo del país, Corfú, en el mar Jónico. Otro frente preocupa a los bomberos cerca de Aigio, en el oeste de la península del Peloponeso.



En Rodas, donde el fin de semana se evacuó a 30.000 turistas y habitantes, más de 266 bomberos siguen tratando de contener los incendios por octavo día consecutivo. "Es trágico lo que está pasando. El pueblo ha recibido la orden de evacuar, pero no se puede abandonar. Luchamos para proteger nuestro lugar", dice a AFP Vassilis Kalabodakis, presidente de la comuna de Vati, en el sureste de Rodas, sobrevolada por aviones Canadair.



Otros manifestaban su enojo, considerándose abandonados por el Estado. "No hay nada peor que lo que acabamos de vivir", sostuvo Christos Kitsos, empleado en un hotel de lujo de Rodas, quien agregó: "Las autoridades fracasaron. El alcalde, el gobernador, el gobierno. Todos".



"Hay una falta de organización total, no nos dan ninguna información. Estamos en temporada alta, hay 200.000 turistas en la isla y nos las hemos arreglado solos. Nos abandonaron", insistió el hombre, de 34 años.



En el norte de la isla, voluntarios ayudan a los turistas extranjeros evacuados el sábado, que acampan desde hace dos días en una escuela. Cerca de 200 siguen alojados allí después de verse obligados a huir de hoteles y residencias de vacaciones ante el avance de las llamas el fin de semana.



En tanto, miles de turistas británicos continuaban hoy abandonando la Isla de Rodas hacia el Reino Unido a través de vuelos de repatriación.



Según estimaciones consignadas por los medios británicos, aún quedan hasta 10.000 británicos en la isla y se espera que los vuelos de retorno se mantengan durante toda la semana.



A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno del Reino Unido aseguró que las condiciones en la isla se están "estabilizando" y no desaconseja los viajes a Grecia en general.



Sin embargo, la agencia de viajes EasyJet y Tui cancelaron los viajes combinados a Rodas hasta el viernes y el sábado, respectivamente.



En el otro extremo del país, en el norte de Corfú, donde unas 2.500 personas fueron evacuadas preventivamente entre el domingo y lunes, 62 bomberos, un helicóptero y dos bombarderos de agua luchan contra el fuego, según los bomberos.