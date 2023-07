La cantante irlandesa Sinead O'Connor, una de las principales voces de la música de los años 90, falleció este miércoles a los 56 años. Así lo informaron medios británicos. Hace un año y medio había sufrido la muerte de su hijo Shane, de 17 años.

Nacida en Dublín en 1966, la artista saltó a la fama en 1990 con el hit "Nothing Compares 2 U", de su disco I Do Not Want What I Haven't Got. Ese trabajo discográfico (el segundo después de su debut en 1987 con The Lion and the Cobra), vendió 7 millones de copias.

Entonces, fua aclamada como una de las grandes revelaciones musicales del fin de siglo. Había comenzado su carrera como vocalista del grupo Ton Ton Macoute, y su ascenso en la segunda mitad de los 80 fue meteórico, hasta conquistar los rankings con su versión de "Nothing Compares 2 U", escrita originalmente por Prince.

Meses después, acompañó a Roger Waters como parte del grupo de músicos que se sumaron al exintegrante de Pink Floyd en la puesta de The Wall en Berlín.

Noticia en desarrollo