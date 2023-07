"Pedimos que dejen vivir en paz al pueblo indígena de Jujuy y que no les quiten más", exclamó Simón Villalobos, referente de la Comunidad Kolla de Río Blanco Banda Norte, e integrante de la Unión de Comunidades Kollas Yungas de Salta (UCKYSa). Después de nombrar a las comunidades kollas dispersas en territorio salteño en la Yunga y la Puna (Iruya, Orán, Isla de Cañas, y San Antonio de Los Cobres) adelantó: "nuestros hermanos en los territorios están en asamblea permanente, porque si hace falta, vamos a hacer otra caminata más hasta Buenos Aires. Estamos dispuestos a dejar la vida por la vida de nuestros hijos, nietos y familias".

Villalobos recordó un lema del pueblo kolla: "¡Jamás de rodillas!", porque, dijo, "preferimos morir antes que ser sometidos". Antes de pasar el micrófono a otros comuneros y comuneras que compartieron las razones del Tercer Malón, lanzó un mensaje a la sociedad salteña. "Queremos decirle que nosotros", por kollas y marrones, "somos caminantes desde el día que nos ha parido nuestras madres y también que no luchamos sólo por nosotros".n



El Tercer Malón de la Paz arribó a la manzana central de la ciudad de Salta alrededor de las 2 de la tarde, acompañado por organizaciones sociales como la CCC, el Polo Obrero, el Movimiento Nuestra América, el Movimiento Evita y Mujeres Evita de Salta. Fue una caminata de varias cuadras desde el acceso principal a la ciudad. Los colectivos y combis los transportaron hasta ese punto desde el campus de la Universidad Nacional de Salta, porque esa institución educativa los alojó después de la primera jornada desde Jujuy.

"La Universidad tiene el lema 'La sabiduría viene de nuestra tierra', y por eso acudimos inmediatamente cuando requirieron alojamiento y comida", dijo el rector Héctor Hoyos. La noche del 25 de julio hubo un cambio de planes. La comitiva originaria compuesta por casi 200 maloneros y maloneras, decidió no pernoctar en la localidad de General Güemes, según lo programado, para ganar tiempo durante la segunda jornada en la capital salteña. La UNSa abrió para ellos el comedor universitario de docentes y personal administrativo.



"Le agradecemos a la Universidad lo que hizo por nosotros anoche", dijo a este medio un comunero jujeño, de la comunidad de Piedra Negra, apenas bajó de uno de los micros. En ese momento, la mayoría de mujeres se acomodaban con sus hermanos para comenzar la caminata. De a pie por la avenida Asunción, las mujeres originarias marcharon al frente, con sus carteles que anunciaban el Tercer Malón, sus pancartas con la ya conocida consina, "El agua vale más que el litio", sus cánticos y consignas.

El abanico incluyó desde el tema más escuchado en la lucha reformista ("Morales gato", de los docentes jujeños "Los Malpa") hasta el reclamo incesante: "¡Arriba los derechos, abajo la reforma!". No se cansan de repetir que es esa es la razón de su lucha. "Fueron ellos quienes salieron a la ruta, y si los dirigentes no acompañan, no importa: no nos pasarán por arriba porque el reclamo es profundo. Por eso (Gerardo) Morales no puede callarnos", dijo a este medio Néstor Jeréz, cacique del pueblo Ocloya, presente en la marcha de ayer. Marchaban cerca comuneros y comuneras del pueblo Ava Guaraní de Ledesma (Jujuy).



"La gente está angustiada. Muchos tienen miedo. Este gobierno jujeño) les va a quitar todo", compartió un agente sanitario jujeño y originario, que viaja a Buenos Aires con la comitiva del Tercer Malón. "Conozco cada rincón de la Puna y también soy originaria", contó Viviana, otra agente de atención primaria ya jubilada. En su relato biográfico e histórico, mientras se desplazaba por las calles salteñas, se mezclaba la lucha indígena en distintos períodos extractivos. "Rinconada (departamento jujeño) está bajo oro. Ya le dijeron a la gente que vayan pensando en irse o correr el pueblo", anticipó. "Por eso salimos a defender lo propio. No vamos a poder vivir en nuestros territorios y eso no puede ser".

Las comuneras de la comunidad kolla Suyo Marka de Perico también viajan rumbo a Buenos Aires. "Morales está entregando Finca El Pongo", sostuvo una de ellas refiriéndose al legado de Plinio Zavala para el Hospital y la gente pobre de Perico. "Ahora hay una empresa china para que empiece a fabricar insumos para el litio. Ya están haciendo pozos para sacar agua", advirtió sobre lo que esto significa para el futuro de la producción campesina y originaria en ese sector de los valles templados jujeños en la intersección de las rutas nacionales 66 y 34.

"Los vamos a recibir en Buenos Aires, intentaremos realizar ese día una sesión especial, sabemos que es complejo", aseguró Mara Brower, diputada nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presente ayer en el acto central del Tercer Malón frente al Cabildo Histórico de Salta y parte de un grupo de legisladores nacionales del Frente de Todos en viaje a Jujuy debido a la brutalidad ejercida por el gobierno de esa provincia. La diputada nacional por Salta (FdT) Lía Caliva, parte de la comitiva, recordó que ya caducaron todos los proyectos de ley de propiedad comunitaria de la tierra. "El que más consenso tuvo, y aún tiene", dijo, "es el elaborado por Magdalena Odarda", legisladora mandato cumplido por Río Negro antes de ser la titular del INAI. "Vamos a presentarlo nuevamente", adelantó Caliva. El Tercer Malón, en viaje a Catamarca, persigue además otro objetivos, entre ellos, que la Corte Suprema de Justicia de la Nacón declare la inconstitucionalidad la reforma de la Constitución de Jujuy.