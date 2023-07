DOMINGO 30

TEATRO

El bien Puede verse la obra de Lautaro Vilo con Verónica Pelaccini. Guadalupe, una agente inmobiliaria, desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior, le cuenta a esta amiga un problema: una herencia familiar a resolver. Su amiga le ofrece una ayuda inesperada. Dice su director: “El bien continúa una búsqueda sobre el unipersonal que atraviesa mi obra. El personaje es una madre. Es también una esposa atravesada por los avatares del tiempo, que siente vértigo ante la aventura, una mujer que intenta sobreponerse a todo, un volcán a punto de entrar en erupción.

A las 17, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $3000.

Berta, la flor Puede verse el espectáculo del grupo de Titiriteros del Teatro San Martín con dirección Adelaida Mangani. En un vivero, una flor llamada Berta suspira en un rincón donde apenas le llega el sol. En ese mismo lugar, un sapo espera la lluvia para poder cantarle a un verde corazón. ¿Será que se encuentran gracias a algunas hormigas, que, sin darse cuenta, colaboran para que suceda? ¿Quizás unos cactus se interpongan en el camino y un Diente de León viaje con el viento para cumplir su deseo? Tal vez suene una murguita que le canta al agua, ese bien tan preciado para todas las plantas. Mientras tanto, un caracol nos cuenta la historia. ¿Será que entre ellos florecerá el amor?

A las 15, en el Centro Comunitario del Barrio Padre Mugica, Vicuña 885. Gratis.

Los pasteleros El vestuario de la liga amateur de fútbol del Sindicato de Pasteleros. Cuerpos de hombres tratando de sostener los códigos del equipo. ¿En que se convierten los hombres en la intimidad de un vestuario? Actúan: Yamil Chadad, Pablo Chao, Ricardo Tamburrano. Dirige Ricardo Tamburrano.

A las 19, en Club Saber Vermutería, Llerena 2727. Entrada: $3500.

La madre del desierto La compañía La Espada de Pasto presenta una nueva temporada de este espectáculo con dramaturgia y dirección de Ignacio Bartolone. Protagonizada por Alejandra Flechner y Juan Isola. Tiempo pasado de guerras internas. Período de desorganización nacional. Inicio del desierto de Vallecito de San Juan. Paisaje ocre, amarillado y extendido a lo lejos. Clima seco. Sopla el Zonda. Una madre cargando a su hijo se asoma al camino.

A las 17, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $3000.

El secreto de los dragones Nico, Fatiga y Vicky son tres adolescentes que tienen una banda de rock. Uno de ellos hereda una vieja taberna de su desconocido tío Chipi. Allí encuentran una botella con un extraño mensaje que los convierte en dragones. Nuestros tres aspirantes a músicos deberán encontrarse con sus más temidas oscuridades para poder romper el hechizo. Con las mejores canciones de Charly García para disfrutar en familia. Dirección: Mariana Cumbi Bustinza. Dramaturgia: Tatiana D'Agate

A las 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

LUNES 31

ARTE

Una terca permanencia La exposición sobre Alfredo Hlit reúne más de un centenar de piezas creadas en las últimas décadas de producción del artista argentino, con curaduría de María José Herrera. La exposición gira en torno a la “efigie”, personaje icónico en la producción de Hlit (Buenos Aires, 1923-1993), que cobró protagonismo en pinturas, dibujos y textos creados desde la década de 1960 hasta sus últimos trabajos. Símbolos, arquetipos, intuiciones existenciales y premoniciones nos acercan al proceso creativo de un artista en permanente autoanálisis de su práctica y con un oído muy cercano a su inconsciente

Hasta el 15 de octubre, en el Museo de Arte Moderno, Av. Del Libertador 1473. Gratis.

Pop Up Esta exposición reúne una selección de obras recientes de Jorge Macchi. Su producción construye ficciones de gran potencia visual que no ocultan su artificio e interpelan emocionalmente al público. Son artefactos que investigan cómo funciona la mirada a la vez que enuncian las fragilidades y potencias de las imágenes. Su obra está atravesada por referencias a la literatura, el cine, la música y la historia del arte. El artista parte de imágenes con las que busca generar una experiencia visual y sensorial de cierta inmediatez en el espectador, es decir, que no requiere de mediación textual o conceptual.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Flow flow Puede visitarse la nueva muestra de Daniel Joglar, una selección de obras del artista con curaduría de Pablo La Padula. Su trabajo parte de la génesis del espacio y la percepción del mismo por parte del espectador. Este es introducido en la experimentación y observación de una poética de los objetos y su potencialidad que han sido despojados de su funcionalidad y plantean una reflexión sobre las relaciones establecidas cotidianamente con ellos.

En el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Entrada: desde $500.

TEATRO

Verano Esta obra presenta el ir y venir de una mujer que revive su pasado de niña, recreando los temblores de su primer amor, los conflictos de clase y problematizando nuestra visión del mundo desde una mirada poética y amorosa de la vida. A veces, el pasado parece algo incrustado en nuestra memoria. Otras veces parece casi extraño, como si le hubiera sucedido a otra persona. Sabemos que nuestra vida es irrepetible y que no podemos retroceder los relojes, pero de vez en cuando repasamos lo vivido. Dirección: Luis Loyola Cano. Actúa Stella Galazzi.

A las 20, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Conversaciones A propósito de la publicación del libro sobre Espía privilegiada, el libro sobre Beatriz Guido. Se lleva adelante este encuentro en el que participan José Miguel Onaindia (autor), Josefina Delgado (escritora), Celina Murga (cineasta), Clara Charrúa (investigadora), Luis Quevedo (editor), Esther Goris (actriz). Coordina: Diana Maffía.

A las 17, en Tierra Violeta, México 602. Gratis.

MARTES 1

ARTE

Mi eco, mi sombra y yo En su nueva muestra, Sebastián Gordín juega con las reverberaciones de imágenes coleccionadas en cuadernos de viajes, memorias familiares y gabinetes de su taller. Sembradas en un extraño mapa de vías siempre paralelas, el artista sabe encontrar el modo para tejer entre estas rutas caminos como telarañas. Gordín comenzó su recorrido a mediados de los años ochenta como dibujante y editor de cómics. Desde entonces, el tren de su obra ha ido deteniéndose en diferentes estaciones, pasando por la pintura, las instalaciones, la construcción de objetos difíciles de clasificar, la escultura y, ocasionalmente, la performance y el video.

En Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

Bitácora Puede recorrerse la muestra cápsula dentro de Natural, de Ana Lía Werthein con curaduría de Rodrigo Alonso. Esta serie de obras plasman la historia de inmigración de la familia Werthein a la Argentina. Como documento sensible de ese viaje, Werthein crea el libro Migrantes que relata entre palabras y acuarelas la experiencia de sus antepasados. Participaron además Carla Rey, artista visual y grabadora, con quien Werthein trabajó en diversas obras-libro.

En el Museo Judío de Buenos Aires, Libertad 769. Gratis.

MÚSICA

Bandalos Chinos La banda se sube al escenario para celebrar todos sus discos y volver a conectar con sus fans en uno de los escenarios que los vio crecer. Esta serie de conciertos serán especiales con invitados sorpresa y un repertorio itinerante que irá cambiando en cada show.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $7000.

CINE

Sobre las nubes Cuatro personajes habitan una ciudad gris, caminan las mismas calles pero no se cruzan. El segundo largo de María Aparicio (Las calles) construye una poética personal de lo cotidiano a partir de un deleite en los detalles: la actividad introductoria de un taller de teatro, fragmentos de relatos leídos en la intimidad de una librería o la compra rutinaria de una gaseosa cargan con la densidad sutil de aquello que nos constituye como individuos. Sobre las nubes sugiere que la vida cotidiana consiste en un equilibrio entre procesos que comienzan y otros que finalizan. Con Eva Bianco, Pablo Limarzi y Malena León.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

Historias extraordinarias Se exhibe la película de culto de Mariano Llinás. Imbuidos del espíritu de Robert Louis Stevenson y filtrados a través de las sensibilidades de Jorge Luis Borges y Thomas Pynchon, tres cuentos desconectados, narrados por voz en off, comienzan de manera bastante inocente y luego se desvían hacia reinos más extraños y fascinantes. Las tres historias están protagonizadas por “X”, “H” y “Z”, tres hombres comunes. El primero presencia un asesinato y decide esconderse en un hotel. El segundo está a cargo de una misión que no termina de comprender. Mientras que el último comienza a investigar de modo obsesivo la vida de un hombre que acaba de morir y que él reemplazó en su nuevo puesto de trabajo.

A las 15 y a las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MIÉRCOLES 2

CINE

Cine africano A pesar de su riqueza, diversidad e historia, el cine africano es prácticamente desconocido en nuestro país. Esta muestra organizada por el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina se propone recorrer parte de la producción cinematográfica contemporánea africana para acercarla al público argentino. Esta selección de películas reúne distintas visiones sobre la realidad africana. Sus realizadores, a través del registro documental o de la ficción, exponen narrativas y estéticas que se asientan en las tradiciones del continente y se alejan de los modelos y las formas imperantes en el cine de Hollywood o de Europa.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Reformadores Este documental retrata a la comunidad protestante luterana de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en la región metropolitana de Buenos Aires, Argentina. El film da cuenta de cómo persiste el gen reformador de Lutero en un país monopolizado por el catolicismo, que de nacer como una iglesia de origen alemán mutó a ser una iglesia local abierta e inclusiva con perspectiva de género, comprometida con las problemáticas relacionadas a los derechos humanos, la ecología, el arte, la cultura y el impacto social de las crisis recurrentes. Dirige Marina Zeising (Habitares).

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

El apego Luego de ser distinguida como Mejor Película en Sitges y uno de los films con más nominaciones en los Cóndor de Plata que premian lo mejor de la producción nacional, puede verse el último largometraje de Valentín Javier Diment, con Lola Berthet y Jimena Anganuzzi. Argentina, años 70. Una joven desesperada recurre a una clínica que hace abortos clandestinos. Al descubrir que está en su cuarto mes de embarazo, la doctora se niega, pero le propone vender el bebé a unos clientes suyos, ofreciéndole refugio en su casa hasta que el niño nazca. Las perturbadas personalidades de ambas se entrelazan en una extraña y peligrosa relación.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

Medianeras Puede volver a verse en salas la película que ya forma parte de los grandes hitos del cine nacional contemporáneo. Dirigida por Gustavo Taretto, el largometraje está protagonizado por Javier Drolas, Pilar López de Ayala, Inés Efrón, Rafael Ferro y Carla Peterson. Cuenta una historia en apariencia feliz y clásica. Sin embargo, el ruido de la ciudad, los desencuentros y la realidad impiden que dos personas destinadas a estar juntas puedan encontrarse.

A las 14.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MÚSICA

El viaje de Wayne Este homenaje presenta un recorrido por la extensa carrera de Wayne Shorter, desde los Jazz Messenger de Art Blakey (1959), al segundo quinteto de Miles Davis (1964), a Weather Report (1970). Algunos de sus discos como líder que incluyen canciones que se han convertido en estándares de Jazz como “Footprins”, “Speak no Evil” o “Infant Eyes”. Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Lucas Goicoechea en saxo tenor, Leo Duck en piano, Leo Cejas en contrabajo y Carto Brandan en batería.

A las 20, en Thelonious, Nicaragua 5549. Entrada: $3850.

JUEVES 3

TEATRO

Las fugitivas El dramaturgo y director Héctor Levi-Daniel recrea este texto en clave poética que tiene raíces en un hecho policial ocurrido en Francia a principios del siglo 20. Cuenta con las interpretaciones de las actrices Brenda Fabregat, Daniela Rizzo y Laura Silva. El caso real ocurrió en Le Mans, al oeste del país, donde las dos hermanas Papin, empleadas domésticas, asesinan del modo más cruento a su patrona y a algunos familiares, al parecer víctimas de los maltratos habituales y por la identificación de la dueña de casa con su propia madre, que no les ofreció una niñez digna y las empujó a una vida de servidumbre.

A las 20.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $3000.

Medida por medida Se estrena una adaptación de la obra de William Shakespeare dirigida por Gabriel Chamé Buendia. El elenco está integrado por Matías Bassi, Nicolás Gentile, Elvira Gómez, Agustín Soler y Marilyn Petito. En Medida por medida se desarrolla una cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación a la justicia humana y el vicio y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción y la religión. La obra oscila entre lo ético, lo sexual y el poder, contrastando la conciencia y el instinto. En ese sentido, la mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual.

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: desde $2000.

MÚSICA

Juan Wauters “Durante Covid descubrí/ que me gusta la estabilidad”, reflexiona en la canción que da título a su nuevo álbum. ”Pero el mundo me sigue viendo/ como un rebelde errante”. El sexto álbum en solitario del artista uruguayo, Wandering Rebel, es su trabajo más introspectivo hasta la fecha, en el que el artista hace balance de cómo ha cambiado, cómo le ve el mundo y qué quiere de la vida.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $7000.

El sol y un fósforo Silvia Hopenhayn, Guillo Espel y Oscar Albrieu Roca retoman su correlato o intromisión sonora sobre Macedonio Fernández. En su propuesta exploran Cuadernos de todo y nada, lo que el autor llamaba “Belarte conciencial”, es decir, la emoción del pensar. La palabra que se presenta y no que representa (no fija, enlaza); la música que incide, induce, no sólo acompaña. Un enlace distinto, encuentros posibles, y la lectura de un texto inédito.

A las 21, en La Biblioteca Café, M. T. de Alvear 1155. Entrada: $2200.

ETCÉTERA

Patchwork Collage Buuuh!, el nuevo libro de Iosi Havilio, es un diario de rodaje. Pero también se podría decir que son varios los diarios que encierran sus páginas. Hay uno que registra los días de una película que no se deja filmar, hay otro sobre el fin del mundo y otro más sobre el fin del amor; hay un diario que es sobre la escritura de un diario, y hay un diario sobre lo normal y lo paranormal, y sobre lo íntimo y lo sexual, y sobre la música y la botánica. Y también sobre cerdos asesinos y extraterrestres que toman Punta Indio. En el marco de la Feria de Editores, Romina Paula y el autor leerán fragmentos de la obra.

A las 19.30, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Gratis.

VIERNES 4

ETCÉTERA

Backwards Se presenta una serie de “Objetos coreográficos” del reconocido coreógrafo y artista visual estadounidense William Forsythe, como parte de la cuarta edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur. Curada por Diana Wechsler, directora artística de Bienalsur, en esta exposición temporaria podrán verse las instalaciones de Forsythe City of abstracts (Ciudad de extractos, 2001), un enorme videowall instalado en el hall central del Bellas Artes que propone la participación activa del público, y Backwards (Hacia atrás, 2018), que presenta en los Jardines del Museo una serie de bancos con texto grabado.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Diseño gráfico argentino Se presenta el libro Diseño gráfico argentino 2000-2020, compilado por Fabián Muggeri. Se trata de una selección de los mejores trabajos en todas las áreas posibles de la especialidad, y un repaso por las principales experiencias de análisis en los procesos del diseño. Los presentadores serán el diseñador gráfico Juan Lo Bianco y el poeta Andi Nachon, la charla será entre Muggeri y Alejandro Ros, y la moderación estará a cargo de Ángeles Zamblera.

A las 18.30, en Colección Amalita, Olga Cossettini 141. Gratis.

Triste, solitario y final A 50 años de la famosa novela de Osvaldo Soriano, puede verse una muestra que recupera aspectos vinculados al primer libro del escritor argentino, a través del acervo de la institución: desde sus artículos en La opinión y Satiricón sobre el Gordo y el Flaco, Raymond Chandler y su detective Philip Marlowe; pasando por la adaptacion a historieta realizada por Sanyú en la revista Superhumor; la primera edición de la novela en Corregidor y la edición en francés con prólogo de Julio Cortázar; hasta las ediciones pirata de los ochenta que reflejan el éxito de ventas del autor.

Hasta el 1 de octubre, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Carla Pantanali La compositora, cantante y actriz presenta La citadina, su primer álbum solista, integrado por composiciones propias y un tema homenaje a Charly García. Luego de una intensa preparación musical, Pantanali despliega su afinada y sentida interpretación en estas notables canciones que ella misma compuso y que Jerónimo Guiraud arregló con ecos folklóricos y de ritmos sudamericanos. Guiraud también se ocupó de tocar varios modelos de guitarra: de doce cuerdas, eléctrica, electroacústica, así como bajos eléctricos.

A las 21, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $2500.

TEATRO

Mamá peluda Se estrena la nueva obra de la bailarina, coreógrafa y directora Marisa Villar. La pieza interpretada por las bailarinas Lola Capua, Cecilia Capuzzello y la propia Marisa Villar, codirigida junto a Estela Cristiani, propone una mirada profunda sobre la maternidad. Mamá peluda lleva a escena a una mamá que se divide en tres. Tres cuerpos de madres que hacen todo lo posible para mantenerse en pie y llegar al final del día. Madres que corren para escapar de los mandatos y las exigencias de ser “buenas madres”. Madres que aman a sus hijos y a la vez huyen de ellos.

A las 22, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759, CABA. Entrada: $3000.

SÁBADO 5

CINE

Cine Cóndor En el marco del 80° aniversario de la fundación de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, se exhibirán una selección de films galardonados con el Cóndor de Plata entre 1952 y 2023. El programa abarca un segmento de nueve largometrajes: Los sonámbulos (2019), de Paula Hernández; Zama (2017) de Lucrecia Martel; La luz incidente (2016), de Ariel Rotter; Aniceto (2008), de Leonardo Favio; Juan Moreira (1973), de Leonardo Favio; Don Segundo Sombra (1969), de Manuel Antín; Los isleros (1951), de Lucas Demare; El fulgor (2021),de Martín Farina; y Eami (2022), de Paz Encina, son los largometrajes que estarán publicados en Cine.Ar Play.

Disponible a través de Cine.ar. Gratis.

TEATRO

Geografías Buenos Aires, noche de verano de 1992. Marcia y Federico se encuentran en una parada de colectivo en el barrio de Boedo. Federico le ofrece un pañuelo de papel; Marcia lo acepta, se seca las lágrimas y se suena la nariz. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creación de un campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para viajar por las geografías de la ciudad y el universo. De Leandro Airaldo. Actúan: Nicolás Asprella, Cecile Caillón.

A las 17.30, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $3000.

La fuerza del agua Puede verse la obra de Adriana Tursi, con Daniel Alvaredo y Silvina Muzzanti. Hace ya treinta años, un hombre fue juzgado y condenado por un hecho aberrante ocurrido en la Provincia de Corrientes. El hombre en cuestión, Marcos, vive hoy a las afueras de Florencia junto a su esposa Lara. Es un destacado guía de arte que se proclama inocente de aquel hecho e indaga, simultáneamente y sin descanso, en Leonardo Da Vinci y su "código del agua". El comportamiento del agua hace espejo; los procedimientos, imágenes y palabras utilizadas por Leonardo parecen dialogar con el drama personal de Marcos. Lara enfrenta y cuestiona, busca aliviar el dolor y el comportamiento obsesivo de su esposo; no lo consigue. Marcos cumplió su condena, pero, aunque libre hoy, necesita demostrar, demostrarse, que es inocente.

A las 17, Teatro Payró, San Martín 766. Entrada: desde $2000.

MÚSICA

Tango Conurbano Los cantantes Nahuel Conde, Caro Allende y Marina Cavalletti recorrerán obras clásicas y actuales de la música ciudadana junto a Leo Chaura en guitarra.

A las 22, en el Centro Cultural Lo de Alber. Giribone 655, Avellaneda. Entrada: al sobre.

Javier Sánchez Presenta su nuevo disco Años luz. Acompañan Pato Episcopo en el bajo, Oscar Fasanelli en la guitarra y Claudina Placenti en voces.

A las 20, en Circe Fábrica de Arte, Manuel A. Rodríguez 1559. Entrada: $3000.

Canciones de invierno En este espectáculo solista Cecilia Zabala recorre, con sus guitarras y su voz, un repertorio de canciones propias y versiones muy originales de músicas favoritas, de autores como Cuchi Leguizamón, Charly García, Raúl Carnota, Indio Solari, Violeta Parra y Regina Spektor entre otros.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada $2000.

