Este miércoles comenzó el juicio por la expropiación de la empresa nacional de energía YPF, en el que se definirá el monto que deberá pagar Argentina al fondo buitre Burford Capital. El proceso judicial inició hace ocho años, en 2015, cuando la empresa adquirió los derechos de litigar contra el Estado Nacional de los accionistas minoritarios de YPF al momento de la reestatización, las firmas Eton Park y Petersen Energía. Si bien la jueza que interviene en la causa -Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa- ya cuenta con un fallo previo contra nuestro país, eximió de responsabilidades a la petrolera nacional.

En ese marco, el presidente de YPF, Pablo González, apuntó este jueves contra el empresario argentino y creador de Mercado Libre y Mercado Pago, Marcos Galperin, quien publicó en sus redes sociales que "los expropiados hicieron el mejor negocio de la historia".

"Nosotros entendemos al petróleo y al gas como algo estratégico para el desarrollo del país, que no se puede comparar con un sitio de compraventa. Pero además tengo entendido, porque me han dicho, no se si será cierto, que (Galperin) tiene que ver con este fondo que esta relacionado con el juicio", dijo González en AM750.

Minutos más tarde, el economista de AM750 Hernán Letcher sostuvo en Aquí Allá y en Todas Partes que quien ejerce de nexo entre Galperín y el fondo buitre que litiga contra Argentina sería el dueño del 12,2% de las acciones de Mercado Libre, Baillie Gifford & Co., que además es inversor institucional de Burford.



A su vez, el presidente de la empresa de energía nacional señaló que, incluso aunque la jueza Preska estableciera el monto a pagar por encima de los 4.920 millones de dólares que propuso la Argentina, el valor de Vaca Muerta es significativo para el país.

"¿Cuál es el valor de la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo?", ironizó González en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Por otra parte, el funcionario desdramatizó la posición argentina en torno a la resolución de esta instancia del litigio. "Se está discutiendo el monto y después hay dos instancias de apelación, una Cámara de Apelaciones y la Corte de Estados Unidos, con lo cual no es definitivo", advirtió.

Además, González señaló que "hay una gran confusión" en los medios nacionales respecto de quién fue el condenado en el juicio iniciado por el fondo buitre, porque la petrolera quedó exenta de responsabilidades.

"La sentencia resuelve no condenar a YPF, que creo que era lo que Burford buscaba, pero sí al Estado soberano argentino", aclaró.