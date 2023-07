El nieto recuperado 133, cuya restitución de identidad fue presentada este viernes al mediodía por Abuelas de Plaza de Mayo, es el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nélida Navajas, exsecretaria de la organización de derechos humanos, fallecida en 2012, y hermano de Miguel “Tano” Santucho.



🔴En vivo. Apareció el nieto 133: la conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo, los detalles y las repercusiones, minuto a minuto

Minutos después de la conferencia de prensa brindada para anunciar la noticia, Miguel Santucho reveló en AM750 los detalles del llamado en el que le comunicaron la restitución de la identidad de su hermano: "Me dijeron no sólo que lo habían encontrado, sino que me estaba escuchando en ese momento. Creo que tenemos que rever esa forma de comunicar", bromeó.

Además, contó que "enseguida se reconoció en la mirada" de su hermano y que le encontró rápidamente un parecido con su padre, Julio Santucho, cuando éste era joven. "Siento que volví a nacer, como una alegría y una luminosidad de repente", agregó Santucho.

Y continuó: "Hoy nos vimos por primera vez. Nos pudimos dar un abrazo muy fuerte y no quería soltarlo hasta que me dijeron: 'pará que hay otros'. El primero fue un abrazo tan lindo que se lo deseo a todos mis hermanos que siguen buscando".

Por último, explicó que en la búsqueda de su hermano siempre le faltaron "elementos de seguridad", datos concretos de que efectivamente había nacido: "Sentía que estaba buscando un fantasma", concluyó.

(Informe de Emanuel Herrera para AM750)