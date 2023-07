Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho y nieto de Nélida Navajas y hermano de Miguel Tano Santucho, y así lo anunciaron este viernes en conferencia de prensa, como es habitual.

🔴En vivo. Apareció el nieto 133: la conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo, los detalles y las repercusiones, minuto a minuto



Julio Santucho, padre del nieto restituido, habló luego de la conferencia con AM750 y contó cómo se enteró de la noticia: "Es increíble, me enteré hace dos días, hasta que no esté la confirmación no se comunican. Desde siempre estábamos buscando porque Cristina estaba embarazada. Es un pedazo de algo que nos faltaba", sostuvo.

Cristina Navajas, madre del nieto 133, fue secuestrada el 13 de julio de 1976, mientras estaba embarazada de dos meses, en un operativo de las fuerzas de seguridad en un departamento de la avenida Warnes, en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes, Julio Santucho reveló detalles de la búsqueda de su hijo: "Fue una lucha de él, porque no tenía recursos, se dio cuenta hace cuatro años que no era hijo de quienes lo habían criado, no sabía a dónde recurrir, para colmo lo agarró la pandemia y recién después pudo retomar la relación con Abuelas. Hace tres días salió el análisis de identidad, está probado científicamente que es hijo de Cristina y mío".

El entrevistado recordó además que se sabe que Cristina Navajas estuvo en el Pozo de Banfield a partir del testimonio de Adriana Calvo de Laborde, quien fue su compañera de cautiverio.

"Con Cristina mucho tiempo he soñado que me llamaba y me decía que iba a volver. Son las consecuencias del sistema criminal de desaparición de personas", se lamentó Santucho.



Y concluyó: "Mi hijo está muy bien, es un chico honesto, muy dulce, piensa en sus hijas, le quiere dar la identidad que recuperó, estamos en eso. Recién empezando la relación, no se imaginaba lo que significaba Santucho, somos una familia que ha tenido muchas víctimas y mucha persecución".

(Informe de Emanuel Herrera en AM750)