En apenas unas horas se presentará el libro “Historia de la música en Salta – Crónicas musicales”, una obra del músico y escritor salteño Arturo Botelli que traza recorrido por el devenir musical de la provincia, El evento, con entrada libre y gratuita, se desarrollará a partir de las 19 en la Fundación Salta (General Güemes 434) y contará con la participación de artistas invitados.

En un anticipo, y para conocer los pormenores de este volumen, de más de 400 páginas, Salta/12 dialogó con su autor, horas antes del encuentro con el público.

—Hoy se presentará una nueva impresión del libro Historia de la Música en Salta, Crónicas Musicales, por el sello Juana Manuela ¿cuáles son las novedades de este volumen ampliado que vio la luz por primera vez hace siete años?

—En realidad es una reedición del libro que fue lanzado en papel, en el año 2018. En esta obra presentamos algunos agregados y aclaraciones y correcciones. Hay tal vez algunas modificaciones, como la ampliación de la bibliografía y una mejor presentación en los textos y capítulos, con un índice y un mejor maquetado. Se trata de la segunda edición de este trabajo.

—En el prólogo se afirma que usted ha emprendido una búsqueda de huellas, estimulada por su interés en re-descubrir las fuentes y reconstruir fragmentos del devenir de la música y de los músicos en Salta ¿qué ha encontrado en ese proceso?

—La búsqueda es permanente y el asombro aparece a cada rato. En el recorrido del libro hay variedad: se presenta, en algunos textos, ciertos detalles vinculados al análisis musical y, en otros, se asume una serie de críticas a estas historias. También aparecen joyitas, como el libro de María Bertolozzi de Oyuela, con "La flecha del Inca y otros sabores de estas tierras", o la magnífica obra de Juan Alfonso Carrizo, con su "Cancionero Popular de Salta", que contiene más de 4.300 cantares recopilados y resulta indispensable para pensar la cuestión multicultural de Salta y la región.

—¿De qué forma y en qué contexto germinó la idea de este libro que hoy emerge renovado en las librerías de la región?

—La semilla de este proyecto es muy antigua. Esto viene desde el año 1983. En esa época, y con el advenimiento de la democracia, me inicio como docente del Colegio Nacional Nocturno. Por ese entonces, no había material, ni apuntes sobre nuestra música y sus músicos. Ahí comienzan los primeros apuntes, los borradores iniciales de lo que hoy es este volumen que se reedita. Salvo por los libros de Bernardo Frías, "Tradiciones Históricas", los de César Perdiguero, Palermo Riviello o Ernesto Aráoz y otros. Mi viejo, el Coco Botelli, tenía unos estudios y recopilación de data sobre la música de Salta y me los ofreció, para sumar a esta historia que comencé a pensar hace tanto. Por eso hay un capítulo dedicado a esos estudios sobre la música en nuestra provincia.

—El recorrido de sus crónicas se inicia en la era precolombina, pasa por los músicos populares de los años 30, el coro polifónico, las particularidades de Pajarito Velarde y el folklore, entre otros temas ¿Cómo seleccionó los tópicos y de qué modo trabajó con los materiales que sustentan su investigación?

—El criterio fue marcar una línea de tiempo, fui siguiendo si se quiere una cronología. Al principio hallé muchos datos, un gran rejunte de historias, textos y bibliografías. En medio de la investigación, pude encontrarme con Rubén Pérez Bugallo, el antropólogo musical que publica "El Folklore Musical de Salta”. Por eso, le hago un homenaje con un capítulo.

—La figura de su padre, José Juan Botelli, se menciona de maneras diversas en el libro ¿ este trabajo le permitió dialogar con él, resignificarlo? ¿cuál cree que fue su aporte a la historia de la música salteña?

—El aporte que realizó mi padre a la historia musical de la provincia, es decir, a este libro, fue muy importante. Creo esto porque considero que fue una especie de ideólogo de todo. Por ejemplo, en la organización de fichas, también por el hecho de tener largas charlas sobre tal o cual músico o tema. Por eso hay un capítulo sobre sus apuntes, sobre sus anotaciones, que me acercó bien al principio.

—En el último capítulo, llega hasta nuestros días con el rock, el jazz y el pop local ¿por qué es importante hablar de la actualidad para pensar la historia?

—Porque la historia nunca se acaba. Es más, trato de cronicar historias, obras, escritos. Y la tarea nunca se agota. También sucede que aparecen, cuando uno edita, algunos olvidos, que recopilo para futuras ediciones o para tener a la mano, porque la idea es actualizar datos y que, a medida que surgen nuevos creadores, sean registrados... conocidos y reconocidos.

—¿Este libro, está destinado al público general o a un nicho académico?

—Este libro es para todos nosotros: para los artistas y docentes, para toda aquella persona que tenga la inquietud de conocer detalles sobre el paisaje sonoro de nuestra provincia y sus artífices. Es también un homenaje los numerosos creadores, investigadores, compositores... músicos, docentes, que escriben esta historia con sus conciertos, sus obras, sus proyectos. Estás páginas son para todo aquel que quiera leerlas y adentrarse en estas crónicas que lo sorprenderán.

—Habló de cronicar constantemente, ¿escribirá otro libro con esos apuntes renovados?

—Estoy trabajando en una nueva obra: el Vademécum Musical. Se trata de un proyecto que se editó como CD Libro en 2008, con el diagrama del músico y amigo Federico Torres. Queremos digitalizar dos libros: Crónicas y Vademécum. Estamos trabajando para publicar en papel el Vademécum, actualizado y con fotos (aproximadamente unas 300). Queremos digitalizar ambos libros para brindar un acceso más económico.

—¿Qué hallarán quienes asistan esta noche a la presentación?

—Una reunión donde se conjugarán la historia de la música local, con canciones y palabras de personas admiradas y talentosas. Quiero agradecer a Ediciones Juana Manuela y a Argentina Mónico, productora y directora de todo esto. A músicos amigos que estarán en el convite y a Marta Schwarz, por sus consejos, correcciones y amistad. También a la Fundación Salta, Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón, a las Bodegas "Valle Arriba" de Yeye Dávalos. Y a la Poeta Luz Cánepa. Todos ellos tienen que ver con esta presentación. Y por supuesto, agradecer a quienes se acerquen, a los lectores y amantes de la música salteña que, esperamos, nos acompañen en la que será una gran velada.