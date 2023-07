El mes de julio llega a su fin y en las redes sociales comenzaron a aparecer nuevamente los memes con la imagen del cantante español Julio Iglesias. Las burlas, que ya se convirtieron en una tradición a nivel mundial, empezaron a circular nuevamente por las plataformas Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp.



Mientras algunos usuarios apuntan a que el mes está por terminar, otros aseguran que no se quiere ir. Pero la gran mayoría dejan en claro que lamentan la partida de julio.

Como si fuera poco, el ingenio popular sumó una nueva cara a los memes: Daniel Agostini. Al cantante de música tropical, reconocido por haber sido el líder del Grupo Sombras, lo vinculan con el siguiente mes, el de agosto.





Julio Iglesias habló sobre los memes de julio, ¿qué dijo?

Julio Iglesias no es ajeno al furor de los memes que estallan en las redes sociales cada vez que llega el mes de julio. En 2015, la revista "¡Hola!" le hizo una entrevista y el autor e intérprete madrileño confesó sus sensaciones al ver las desopilantes imágenes. "Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos", aseguró.

En la nota, Iglesias reveló además que se entera de los graciosos montajes por las redes sociales y a través de sus amigos más cercanos. "De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa", manifestó.

"No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", agregó el cantante.

