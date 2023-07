"Oppenheimer", la película que trata sobre la vida del científico que creó la bomba atómica, está dejando asombrados tanto a la audiencia como a los críticos, con las actuaciones magistrales de Cillian Murphy y Robert Downey Jr. El film está basado en el libro "Prometeo Americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer", el filme de Christopher Nolan retrata la vida del científico y muestra a un joven genio con su conflicto interno tras arrepentirse de su máxima creación.

Cuando la película ya es un éxito de público, el nieto del científico se mostró molesto por una de las escenas de la biopic. Se trata de Charles Oppenheimer, quien en una entrevista con la revista Time, compartió sus impresiones sobre el film. Y reveló que visitó el set en varias ocasiones durante el rodaje y valoró las libertades dramáticas que se tomó el cineasta Nolan para contar la historia. Sin embargo, al momento de dar su perspectiva sobre la veracidad de los hechos que se relatan, aceptó que una escena no fue de su agrado.

Charles Oppenheimer, nieto del científico que creó la bomba atómica.

En la película se detalla el paso del científico por la Universidad de Cambrigde y se relata un evento que, a ciencia cierta, no se sabe si ocurrió, pero que está en el libro del que se basó la película. Se trata de la escena donde Oppenheimer deja una manzana envenenada con cianuro de potasio para su tutor universitario.

"La parte que menos me gusta es esta referencia a la manzana envenenada, que fue un problema en "Prometeo Americano". Si leés la biografía con la suficiente atención, los autores dicen: 'Realmente no sabemos si sucedió'. No hay constancia de que él haya intentado matar a alguien", explicó.

Y agregó: "Esa es una acusación realmente grave y no hay un solo enemigo o amigo de Robert Oppenheimer que haya escuchado eso durante su vida y lo haya considerado cierto".

La escena sigue fielmente el relato contado en el libro Prometeo Americano.

"Desafortunadamente, 'Prometeo Americano' (la biografía) resume que Robert Oppenheimer trató de matar a su maestro y luego reconocen que tal vez existe esta duda", sostuvo el nieto del científico.



"A veces, los hechos se deforman como el juego del teléfono descompuesto. En la película, se trata vagamente y realmente no sabes lo que está pasando a menos que conozcas esta historia de fondo. Me molesta que estuviera en la biografía con ese énfasis, un rumor sin fundamento que pusieron en el libro para hacerlo interesante. Pero la dramatización fue más sutil", resumió.



Quién fue Robert Oppenheimer

Oppenheimer fue ni más ni menos que el director del Proyecto Manhattan, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el avance del nazismo.

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en 1939, decenas de científicos estadounidenses que vivían en Europa regresaron a su país. A los que se sumaron científicos judíos que escapaban del régimen de Adolf Hitler. Llevaron sus desarrollos científicos y el conocimiento de la investigación sobre la fisión nuclear.

El 6 de diciembre de 1941 se inició el Proyecto Manhattan, liderado por Oppeheimer, que contaba con otros hombres de ciencia como Leo Szilard, Enrico Fermi, Edward Treller, Ernest Orlando Lawrence, entre otros.

El resultado fueron las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 214.000 personas. La última evidencia disponible para construir la tecnología más innovadora y aplicarla al genocidio. El deslumbramiento para comprobar cómo la fisión en cadena funcionaba en la práctica y el discurso de la necesidad del terror como excusa para frenar otro terror.



