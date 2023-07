Como era de esperarse el superdomo se vio colmado en su capacidad para recibir a los precandidatos presidenciales de Unión por la Patria.

Con la presencia de los precandidatos a Presidente y Vicepresidente, Sergio Massa y Agustín Rossi, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, Santiago del Estero, Gerardo Zamora y Raúl Jalil de Catamarca.

Massa habló de la importancia de garantizar la inversión pública en materia de viviendas y energía, y fue ovacionado cuando instó a los presentes diciendo: "quiero convocarlos, después del 10 de diciembre, a discutir un nuevo pacto federal en la Argentina, para que los riojanos no tengan que andar como mendigos en el congreso pidiendo lo que les corresponde". Y reforzó que "no alcanza de hablar de federalismo, la patria federal la construimos si distribuimos bien".



El acto arrancó con un discurso del gobernador Ricardo Quintela, quien destacó que la Argentina hoy se debaten "dos proyectos de país". Para marcar la diferencia el gobernador señaló que durante el gobierno de Juntos por el Cambio en La RIoja se realizaron 400 viviendas y que en esta gestión se entregarán "aún con las dificultades que tuvimos" más de 5000 viviendas".

Ricardo Quintela, Sergio Massa y Agustin Rossi

Quintela, una vez más hablo de cómo representan los medios "mal llamados nacionales" a su gobierno. "Es muy fácil hablar desde los mullidos sillones de la capital federal y decirnos que somos demagogos", dijo, y contó que atendió a dos periodistas de Capital Federal, que en lugar dar la entrevista en la oficina les propuso llevarlos a recorrer los barrios para mostrarles lo que estaban haciendo con el Plan Angelelli y en ese contexto una persona se le acercó a pedirle plata para comprar unos medicamentos y cuando él le dio le sacaron una foto: "La bronca que te da, y pido disculpas si me excedo, la bronca que da que te minimicen, porque no saben lo que es gobernar una provincia con todos los desafíos que tenemos. No nos avergüenza a los peronistas ayudar a los sectores vulnerables, porque el peronismo lo que busca es la inclusión", y agregó "no los critico, simplemente les digo para que sensibilicen su corazón".

Sergio Massa comenzó a hablar acompañado de cantos de "se siente, se siente, Massa presidente". El precandidato a Presidente, afirmó: "Nos tocó enfrentar situaciones difíciles, ya lo decía Ricardo, nos dejaron a la Argentina con un ancla de 45000 millones de dolares de deuda, nos dejaron a la Argentina con 33000 PyMES menos, nos dejaron a la Argentina con 250 mil millones menos, nos dejaron a la Argentina con su deuda en pesos defaulteada, nos dejaron a la Argentina con los jubilados sin programas de medicamentos, nos dejaron a la Argentina sin las computadoras de nuestros pibes, nos dejaron a la Argentina sin la beca de nuestros estudiantes y ahora nos quieren dar clases de como gobernar".

Además, recordó: "Enfrentamos la pandemia, la guerra, la peor sequía de la historia y acá estamos de pie para construir el futuro de nuestra patria". Luego sostuvo que "estamos hablando desde una tierra que es una de las dueñas de parte de nuestro futuro, en el norte grande de la Argentina, en su subsuelo, en la capacidad de trabajo de nuestro pueblo, esta parte del futuro de la argentina, y ese futuro lo tenemos que construir juntos".

El actual Ministro de Economía contestó a quienes aseguran que hay que cobrar la universidad y que las becas son un subsidio enfatizando que la educación es una inversión "ni una beca menos, ni una compu menos, ni una universidad cerrada, vamos a defender la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva".

Sergio Massa en dando su discurso en el Superdomo de La Rioja

El precandidato a Vicepresidente, Agustín Rossi, expresó que "es un orgullo poder estar en esta provincia que tiene un gobernador que es un ejemplo reconocido nacionalmente por toda la dirigencia y que además se anima a dar debates que a algunos le parecen inconvenientes". Felicitó a Quintela por el proceso de reforma constitucional que se empezó a transitar. Para el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, "el antiperonismo viene a cara desembozada y viene detrás de los derechos que nosotros, los trabajadores, las mujeres, supieron conseguir a través de sus luchas y peronismo mediante consagrar".