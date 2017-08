El ex director del tradicional colegio católico Champagnat, Angel Duples, confesó haber abusado a un niño de once años de otra escuela de la misma congregación. El ataque sexual sucedió, de acuerdo con lo dicho por las autoridades escolares, durante un campamento en donde Duples compartía una carpa con seis menores de edad del Instituto San José de Morón. “El hermano deslizó su mano hacia donde estaba durmiendo el niño”, argumentó Gonzalo Santa Coloma, vocero de los Hermanos Maristas, quien admitió la confesión del director que trabajaba hace diez años en el Champagnat. Pero, los episodios de abusos no finalizaron allí: la misma Congregación admitió otros dos casos de acoso sexual a estudiantes del colegio ubicado en el barrio de Recoleta.

Al final, el “agravio” tuvo su autor. Hace una semana, la Congregación Hermanos Maristas –órgano rector de 49 escuelas en el país– emitió un comunicado con la información de que un directivo del Champagnat había sido apartado del colegio a partir de la denuncia de un ex alumno de otro colegio, quien “habría padecido un agravio hace aproximadamente 38 años”, según apareció en el documento. En el texto no figuraba ningún dato de la persona acusada. Pero ese mismo día, Duples faltó a la institución y tanto padres como alumnos de esta escuela empezaron a confirmar lo que se sospechaba por lo bajo: el director había sido trasladado a una residencia de retiro en Luján. Ayer, con la confirmación de las autoridades escolares, se completó parte de la historia.

“El que denunció es un profesional que cuando sucedió el episodio tenía 11 y estaba junto a otros chicos, compartiendo una carpa por la noche con Duples en un campamento organizado por el Instituto San José”, contó, en declaraciones a la prensa, Santa Coloma, responsable del Protocolo de Protección de los Derechos de la Infancia de los Hermanos Maristas, y agregó que “él (el denunciante) notó que la mano del hermano estaba cerca de sus genitales”. “(Duples) reconoció que hace 38 años tuvo una mala acción contra ese niño, que fue un toqueteo, un manoseo en lugares que no corresponden absolutamente. El está totalmente arrepentido de esto, ha pedido perdón, pero esto es una realidad”, completó.

Además de la acusación contra Duples –que aún no fue judicializada– se dieron a conocer otros dos casos de abusos contra menores, esta vez, sucedidos el propio Champagnat. De acuerdo con la versión de las autoridades escolares, uno de los acusados sería “un hermano que habría muerto” y el otro “un portero que ya no trabaja en el colegio”. Santa Coloma intentó justificar que se tratan de casos “históricos” (“ocurrieron hace muchos años”, comentó) y aseguró que aún no conversó personalmente con las presuntas víctimas. “Hemos quedado en encontrarnos con las dos personas que dicen haber padecido esto, que me avisaron que no tienen la intención de hacer una denuncia”, indicó el también profesor de Psicología Pastoral.

Meses atrás, se había desatado una ola de confesiones sobre episodios de abuso en otra escuela religiosa histórica de Buenos Aires, el Colegio Cardenal Newman. Rufino Varela, ex alumno que denunció mediáticamente haber sufrido un abuso por un sacerdote que trabajaba en la escuela, indicó también haber compilado más de veinte testimonios de otros estudiantes que habían sido abusados por el mismo clérigo.