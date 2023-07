En Troncos del Talar, el precandidato a intendente de Tigre por Unión por la Patria, Julio Zamora, compartió una peña junto a vecinos y vecinas de la localidad. En el evento llevado adelante en el Club 24 de Mayo, estuvieron presentes los precandidatos a concejales Cecilia Ferreira, Marisa Latessa, María Cielo Rondolini y Matías Orfo.



De cara a las PASO, Zamora manifestó: "Un festejo después de un largo camino para intentar lograr que tengamos igualdad de oportunidades en la lista. Lamentablemente no la tenemos, pero vamos a poder competir y eso es importante; que el vecino con su sabiduría, pueda elegir el camino para Tigre. Así que vamos a poner todo el esfuerzo. Acá estuvimos con Cecilia, que fue ovacionada por los vecinos de Troncos, festejando, bailando con los vecinos y contándoles un poco nuestros sueños".

Y agregó: "Nos pusieron el camino muy difícil. Nos inclinan la cancha de una manera muy injusta, pero vamos a dar pelea y presentarnos ante los vecinos. No podemos dejarlos sin la posibilidad de que nos busquen en el cuarto oscuro, de que encuentren la boleta, a pesar de que nos pusieron un laberinto. Pero realmente el vecino de Tigre es muy sabio, sabe elegir y sabe quiénes tienen que regir su destino".



"Yo no estoy atado a ningún sillón, lo único que quiero es que no impongan con el dedo a ningún candidato y para eso está la gente; para elegir, votar, pensar y soñar. Ahí nos van a encontrar, trabajando desde el lugar en donde estemos, desde el llano o desde mi lugar como intendente, siempre al servicio de los vecinos de Tigre", sostuvo Zamora en su discurso.



El evento inició con diversos shows musicales a cargo de los músicos Federico Churruarin y Nicolas Montoya. Luego, Zamora brindó palabras a los presentes y presentó a parte de sus precandidatos a concejales: Cecilia Ferreira, Marisa Latessa, María Cielo Rondolini y Matías Orfo. Para finalizar, la banda "Los Palmae" llevó adelante un show a todo ritmo.