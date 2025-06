En abril de 2025 aumentó la ocupación hotelera en el país. Según datos de Indec, el número de viajeros creció 9,9 por ciento y la cantidad de pernoctaciones aumentó 10,7 por ciento respecto a igual mes de 2024. La mejora en la actividad turística fue más notoria en el caso de los viajeros residentes versus los visitantes de otros países. En abril se registraron 1,08 millones de turistas locales que se hospedaron en establecimientos hoteleros y parahoteleros, y 300 mil turistas no residentes. Esto implicó un aumento del 10,7 y 6,9 por ciento, respectivamente, en el número de viajeros. A su vez las pernoctaciones de viajeros residentes aumentaron 13,3 por ciento y las de no residentes lo hicieron en un 2,3 por ciento. La Patagonia fue la región turística con más pernoctaciones en el caso de los residentes y CABA fue la más elegida entre no residentes. El 33,7 por ciento de las pernoctaciones se realizaron en Hoteles 3 estrellas, apart y boutiques; mientras el 33,2 por ciento tuvo lugar en Hoteles 4 y 5 estrellas; el 18 por ciento en establecimientos Parahoteleros y el 15,1 por ciento en Hoteles 1 y 2 estrellas. La estadía promedio de los viajeros fue 2,2 noches.