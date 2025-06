“No me sale hablar en francés”, dice entre risas el artista plástico bahiense Juan Cerioni intentando pronunciar “La Foule", el nombre del taller en el que actualmente hace trabajo de enmarcado. Al principio se excusa por la “falta”, pero a medida que la conversación avanza algo de ese “no saber francés” parece convertirse, también, en una marca poética, del dar cuenta de un estilo. Cerioni creció en los noventa en Bahía Blanca, al lado de las vías del tren, y explica que su barrio y la cercanía con el universo del ferrocarril fueron una de sus grandes escuelas estéticas.

Una casa llena de pinturas

Es el primer día soleado en semanas en La Plata, ciudad donde Cerioni reside hace dos años, otra vez cerca del tren. Esta vez lo encuentra en el barrio Meridiano V, alguna vez coronado por el centro cultural de la Estación Provincial, gracias a que antes pasaba “El Provincial”, clausurado durante los primeros años de la última dictadura. Cerioni está abrigado (faltan dos días para que inicie formalmente el invierno) y se prepara un mate que lo acompañará mientras revisa su historia personal y artística. En un momento hará también su aparición un nuevo compañero: el gato Sergio, que maúlla y reclama la atención de su dueño.

Si bien Cerioni trabaja los miércoles en “La Foule” (que se podría traducir como ‘la multitud’ o ‘la muchedumbre’, un nombre que remite a la canción de Édith Piaf que, cuenta la leyenda, fue compuesta por dos argentinos) no tiene su propio taller de artista. Mejor dicho, su taller es también su casa. Juan cuenta que siempre vivió en espacios pequeños en donde su obra consumía todo: abarrotaba las paredes y se posaba sobre cada mesita. “Hasta llegué a dormir entre las pinturas”, recuerda.

Fue a la Escuela Superior de Artes Visuales de Bahía Blanca, donde estudió ilustración y aprendió cómo darle forma a sus ideas. Antes había decidido estudiar el profesorado de historia porque pensó que iba a brindarle una salida laboral, pero descubrió que no le interesaba la docencia. La Escuela, entonces, llegó cuando Cerioni decidió que iba a estudiar eso que le produjera deseo y curiosidad: aunque no pudiera “vivir” económicamente de esa actividad, sí podría vivir “espiritualmente” de eso que le daba felicidad.

Juan no pinta figuras humanas. En sus cuadros, el paisaje es el gran protagonista: árboles, casillas y espacios cercanos a las vías del tren, basura, objetos de la gente que pasa, graffitis, neumáticos, restos de agua de lluvia y pequeñas marcas en liquid paper que algún transeúnte dejó escritas para recordar algo: un amor, una consigna política, la letra de una canción. En este paisaje que retorna una y otra vez al imaginario de Cerioni aparecen algunos personajes: un auto abandonado y un perro que busca comida entre la basura. Son cuadros en donde la presencia humana es fantasmagórica, no vemos a nadie, pero rápidamente entendemos que algo (aunque no sepamos bien qué) sucedió. La humanidad, como un insecto que se desprende de su piel, deja su huella en lo que abandona.

"A veces no tengo plata para los materiales y salgo a buscarlos", afirma.

Otras escuelas

La política y su impacto en la vida cotidiana se hacen presentes en su trabajo, que suele interesarse por lo que captura y descarta el neoliberalismo. La privatización de lo público es uno de los grandes temas que lo intrigan una y otra vez, como el caso del puerto de Bahía, que inspiró “Fantasmal”, el trabajo que a él y a sus compañeros les valió ganar la Bienal Nacional en 2017, y las consecuencias físicas y territoriales de la privatización de los trenes argentinos.

Cerioni empezó a trabajar a los dieciséis años como albañil, que le permitió sostenerse mientras estudiaba arte. “En mi familia y en mi barrio la cosa del arte visual era algo superficial, no calaba hondo, al menos no como sí lo hacía la música, que siempre tuvo ese poder misterioso para reunir a la gente”, dice. La música inspira gran parte de su obra, especialmente esa que arrastra consigo letras que remiten al barrio, a juntarse con amigos para sobrellevar la crisis económica, al valor de lo colectivo. El rock, Los Redondos, Boom Boom Kid. El arte llegó de la mano de un tío (“un tipo raro en el barrio”) que siempre lo instó a leer, le mostró fotógrafos y artistas plásticos, y también por haber ido a alquilar películas al videoclub con sus amigos. “Casi siempre alquilábamos las más baratas, de terror o esas raras que quedaban en los videoclubs”, dice. Para Juan, esos espacios fueron otra escuela más. “Aunque hoy hago paisajes, hay algo de haber visto tantas pelis que tiene que ver con mi trabajo, con pensar en términos escenográficos. Me gusta trabajar el paisaje como un mundo en el que algo pasó. Siempre hay una narración, algo que se intuye. Como si estuvieras viendo los restos de lo que ya sucedió”, explica.

Durante los años en que terminó el colegio secundario, ya de grande, y mientras estudió en la Escuela de Artes, tuvo una perrita que lo acompañó a todos lados: Bandida. Rápidamente llega la pregunta: ¿es la perrita que aparece una y otra vez en sus pinturas? Bandida atravesó con Juan momentos difíciles, como cuando vivió un tiempo en una pensión. Entraba a la perra a escondidas, a la noche, para que no los echaran. Cuando Bandida murió, Juan encontraba una y otra vez su presencia en los rincones de la casa que habitaron juntos, como un fantasma. “Para procesar ese duelo, hice una especie de ritual: usando la técnica del ‘frottage’ (otra palabra francesa), copié cada marca que había dejado Bandida en el espacio, arañazos, huellas, y armé una ‘biblioteca de fantasmas’. Después, reparé la casa y tiré todo lo que quedaba de ella, guardando su memoria en ese archivo. Eso me llevó a interesarme profundamente por la idea del fantasma. Empecé a investigar, leer, mirar películas, y hoy sigo trabajando con ese concepto, especialmente vinculado a lo digital: cómo lo virtual ocupa espacio, pesa, nos acompaña. Trabajo desde estas preguntas: ¿cuánto pesa un fantasma?, ¿qué lugar físico ocupa?”, dice.

Cerioni durmiendo entre sus pinturas.

La figura del perro que busca algo valioso entre la basura también podría aplicarse a su técnica de trabajo. Actualmente, haciendo uso de sus conocimientos de albañilería, Juan monta andamios que sostienen distintos objetos que encuentra en los lugares por los que circula. “A veces no tengo mucha plata para comprar materiales, entonces salgo a buscarlos, me interesa recuperar cosas del entorno y permitir que eso hable de los lugares. Por ejemplo, una vez hice una muestra en Río Colorado, Río Negro. Nunca había ido, entonces, para hablar de ese lugar, trabajé con cartones de cajas y madera que pedía en verdulería, eran cajas de manzanas que venían desde allá”, recuerda y se ríe. “En ese momento también me sirvió para administrar mejor los subsidios: si me daban $50.000 para materiales, y yo conseguía los materiales gratis, me quedaba con toda la plata. Así fui armando un sistema que después se volvió parte del concepto”, explica.



La última escuela que formó a Juan fue la que construyó con sus amigos, los primeros en ver los avances de su trabajo, y con quienes Cerioni discute sobre la actualidad del arte contemporáneo. Nombra repetidas veces a Carlos Gutierrez, curador y amigo-mentor que le enseñó “cómo moverse en el ambiente”, y curó una de las primeras exposiciones de Juan, llevada a cabo en Bahía Blanca Sud, la estación ferroviaria de Bahía.

Juan fue premiado en la Bienal Nacional de Bahía Blanca (2017) y en el Salón de Pequeño Formato de Artistas del Sur (2019). Entre sus muestras recientes se destacan “Máquina Machine” (Teatro Argentino, La Plata, 2024), “Verse cartón” (Casa Oso de Acero, Bahía Blanca, 2023) y “Fantasma”, junto al grupo El Sindicato (2 Museos MBA/MAC, Bahía Blanca, 2017). Actualmente se encuentra en un proceso de investigación con nuevos materiales. No tiene una muestra programada en el horizonte inmediato, pero será cuestión de tiempo para que su obra salga de las paredes de su casa y se despliegue, una vez más, ante la mirada absorta de “la foule”.