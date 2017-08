Denuncia por amenazas a un dirigente de la LADH

La fiscalía federal de Santa Fe denunciará a un ex comisario por amenazar a José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), sobreviviente de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y testigo en causas de juicios de lesa humanidad en esa provincia. El denunciado es Orlando Agustín Gauna, un ex comisario y “empecinado defensor de las acciones genocidas”, advirtió el organismos de derechos humanos ayer, quien en posteos en redes sociales acusó a Schulman de “asesino”, “mentiroso” y “sanguinario”. “Es hora de terminar con tanta impunidad y castigar como corresponde a los que pretenden instalar el miedo entre los luchadores por los derechos humanos y los testigos de los crímenes de Estado”, remarcó en un comunicado el organismo de derechos humanos.

La fiscalía a cargo de Martín Suárez Faisal radicará la denuncia ante el juez Reinaldo Rodríguez, quien tuvo a su cargo investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en Santa Fe, expedientes que Schulman integra como testigo y, en algunos casos, querellante. La semana próxima el propio Schulman demandará a Gauna por agravios. “No solemos denunciar agresiones, pero esta persona es muy agresiva y muy soberbia. Deberá probar que soy un asesino como me acusa, deberá pedir disculpas”, apuntó el dirigente de la LADH.

Schulman aseguró no conocer a Gauna ni a las personas que acompañan con sus comentarios las acusaciones que el ex comisario depositó en el perfil que el dirigente de derechos humanos tiene en la red social Facebook. Allí, detalló la LADH en un comunicado, el ex comisario acusó a Schulman en las últimas semanas: “Siempre fue un mentiroso”, “Este dirigente del Partido Comunista se paseaba en la década del 70 con una 38 en la cintura que seguramente no usaba para festejar los goles de Colón. Cabe preguntarse ¿asesinó a personas?. Puede ser. Es muy probable. Tiene un aspecto demasiado sanguinario” y “Ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos hoy llamados de lesa humanidad”, transcribió el organismo.