Newell’s tomó recaudos anoche en San Pablo, hizo un buen partido, nunca se dejó dominar por el rival y se puso en ventaja. Pero pensó poco en ataque, tuvo fallas en el fondo y Corinthians se lo dio vuelta en una ráfaga de minutos. Gabriel Heinze pensó en ganar recién en los minutos finales con los cambios y el equipo generó situaciones para llegar al empate, aunque falló en la definición. La revancha se juega el martes en el Coloso del Parque y por lo visto ayer, más allá del resultado, es que la Lepra tiene recursos para sobreponerse a la derrota.

Newell’s salió a jugar en Brasil como nunca antes: con cinco defensores, cuatro volantes y solo Ferreira y Recalde destinados a la tarea defensiva. El ensayo trajo algunas dudas en el equipo que se fueron disipando a medida que pasaban los minutos. Porque Corinthians en ningún momento impuso vértigo en el juego y sus problemas para llevar peligro eran visibles.

A pesar de la paridad los arqueros tuvieron grandes atajadas. Cassio desvió por arriba un despeje a la carrera de Murillo cuando definía Ferreira y Hoyos salvó en gran forma un disparo en el área chica de Yuri Alberto en pelota que la Lepra perdió martino al salir de su área. A Corinthians el VAR no le convalidó un penal que marcó el árbitro en pelota que no tocó Sforza con la mano. El juego pasó a ser parejo pero Newell’s no era un equipo agresivo y el equipo se sostuvo por las atajadas de Hoyos: desvió tres remates al arco de Yuri Alberto.

La Lepra atacó poco pero en la primera jugada que armó logró el gol. Martino llegó hasta el fondo, lanzó el centro atrás e ingresó Portillo para definir a la carrera sobre el área grande. Newell’s se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo y llenó de murmullos el estadio.

Pero en el segundo tiempo al rojinegro se le irá de las manos el partido en el momento donde tenía todo controlado. Incluso lo tuvo Gómez con un remate desde fuera del área que Miguel (reemplazó a Cassio por lesión en el entretiempo) despejó por sobre el travesaño. La jugada que recuperó a los brasileños fue una torpeza de Mansilla. El defensor leproso apenas tomo en el área a Yuri Alberto y el delantero desde los doce pasos estableció el empate con derechazo cruzado. Newell’s se frustró con el empate y ese momento de dudas lo aprovechó Corinthians al sacar la diferencia con definición de Wesley al recibir un centro atrás de Romero.

Heinze metió a Montenegro y lo dejó jugar 20 minutos porque después lo sacó para incluir a Sordo. La Lepra nunca estuvo incomodo en el partido. Pero recién en los últimos diez minutos se animó a pisar el área rival. Lo intentó Ortiz con remate que se desvió en Murillo y luego Recalde con definición de media vuelta que despejó en gran atajada Miguel. La última fue de Sordo pero su derechazo rebotó en Bruno Méndez. Newell’s no se vio superado en el juego por el rival pero no pudo sostener la ventaja. Perdió el invicto en San Pablo aunque llegará a la revancha con las ilusiones intactas.



2 Corinthians: Cassio; Fagner, Bruno Méndez, Murillo, Matheus Bidu; Araujo, Maycon, Olivera, Adson, Biro; Yuri Alberto. DT: Vanderlei Luxemburgo.

1 Newell’s: Hoyos; Mosquera, Velazquez, Ortiz, Mansilla, Martino; Sforza, Gómez, Portillo; Ferreira, Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Goles: PT: 45m Portillo (N). ST: 12m Yuri Alberto (C) de penal y 20m Wesley (C),

Cambios: ST: Desde el inicio Miguel por Cassio (C) y Wesley por Araujo (C), 15m Montenegro y Glavinovich por Portillo y Mansilla (N), 17m Romero por Biro, 30m Fausto Vera y Gil por Fagner y Olivera (C), 37m Méndez, Sordo y Aguirre por Ferreira, Montenegro y Mosquera (N).

Arbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Cancha: Corinthians (San Pablo)